Comunicado do Business Wire :Civic Technologies

A Civic Technologies, empresa líder inovadora em soluções de identidade digital, anunciou hoje que a Civic Wallet, anteriormente disponível apenas em versão beta privada, está agora on-line na App Store e no Google Play. A Civic Wallet oferece uma forma mais segura de armazenar e fazer transações com identidade e moeda digital em todo o mundo. A Civic anunciou igualmente que, em resposta à necessidade do mercado de comprovação de saúde, irá oferecer a capacidade de proporcionar aos empregadores controles de saúde seguros e compatíveis com a regulamentação, designados Health Key by Civic?.

"Criamos a Civic Wallet porque queríamos ser a primeira empresa a fazer a coisa certa para o consumidor", disse Vinny Lingham, diretor executivo e cofundador da Civic. "De acordo com a sua concepção, a Civic Wallet coloca você de volta à frente do programa com mais controle sobre sua identidade e dinheiro digital, sem mais frases ou senhas para lembrar."

A Civic Wallet oferece uma maneira fácil de pagar a amigos e familiares ao redor do mundo. Os portadores de Civic Wallet podem enviar e receber fundos para nomes de usuário, endereços e até mesmo para códigos QR após a criação de uma identidade verificada. A moeda digital, incluindo BTC, ETH, USDC e CVC, pode ser enviada globalmente com taxas baixas por um tempo limitado.

Os portadores de Civic Wallet podem trazer imediatamente sua moeda digital e começar a protegê-la com a Garantia de proteção de criptomoeda de US$1 milhão?, fornecida pela Coincover e segurada pelos subscritores da Lloyd's of London. Todas as Civic Wallets verificadas são automaticamente cobertas por esta proteção.

Como a Civic Wallet é não custodial e multiassinatura, os usuários não só têm mais controle sobre suas identidades digitais e moeda, como também podem facilmente restaurar sua conta caso percam seu telefone.

?Garantia de proteção de criptomoeda de US$1 milhão Termos & Condições

Mais informações

Faça download da Civic Wallet na App Store ou Google Play. Saiba mais sobre nossa Garantia de proteção de criptomoeda de US$1 milhão. Saiba mais sobre a Health Key by Civic.

Sobre a Civic Technologies

A Civic possibilita ao consumidor enviar e receber dinheiro com segurança, incluindo criptomoedas, ao redor do mundo. A Civic Wallet, uma carteira digital não custodial para os consumidores, proporciona uma forma mais segura e fácil de fazer transações. A Civic utiliza o ecossistema de código aberto da identity.com, baseado na cadeia de bloqueio, para verificar as credenciais. A Civic foi cofundada em 2015 pelos empreendedores seriais Vinny Lingham e Jonathan Smith.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200617005482/pt/

Contato com a mídia Becca Youngs press@civic.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.