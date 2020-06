Bachelet defende reparações para combater o legado da escravidão e do colonialismo

A Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, defendeu nesta quarta-feira as "reparações de diferentes formas" para aliviar "a herança do tráfico de escravos e do colonialismo".

Este legado é a fonte da violência racial atual, afirmou Bachelet durante um debate solicitado pelos países africanos após a morte de George Floyd nos Estados Unidos.

"Este ato de brutalidade gratuita passou a simbolizar o racismo sistêmico que prejudica milhões de pessoas de origem africana", afirmou.