Comunicado do Business Wire :Amazon

Hoje, a Amazon (NASDAQ: AMZN) e a Global Optimism anunciaram o segundo maior signatário do The Climate Pledge - Infosys - assumindo o compromisso de cumprir o Acordo de Paris dez anos antes. O Compromisso Climático apela aos novos signatários para que tenham zero emissões líquidos de carbono em seus negócios até 2040 - uma década antes da meta do Acordo de Paris para 2050.

A Infosys e outras empresas que assinam The Climate Pledge concordam em:

-- Medir e informar regularmente as emissões de gases de efeito estufa;

-- Implementar estratégias de descarbonização alinhadas ao Acordo de Paris por meio de mudanças e inovações reais nos negócios, incluindo melhorias de eficiência, energia renovável, redução de materiais e outras estratégias de eliminação de emissões de carbono;

-- Neutralizar as emissões restantes com compensações adicionais, quantificáveis, reais, permanentes e socialmente benéficas para atingir zero emissões anuais de carbono até 2040.

"A Infosys está mostrando uma liderança ousada ao assinar o The Climate Pledge e se comprometer a cumprir as metas do Acordo de Paris dez anos antes", disse Jeff Bezos, fundador e diretor executivo da Amazon. "Quando empresas importantes como a Infosys aderem ao Climate Pledge, elas enviam um sinal importante ao mercado de que é hora de investir em produtos e serviços com níveis baixos de carbono."

"Na Infosys, reconhecemos a mudança climática como uma séria ameaça ao nosso planeta desde o início e assumimos nossa responsabilidade como instituição corporativa de mitigar seu impacto, tomando medidas concretas", disse Salil Parekh, diretor executivo e administrativo da Infosys. "Acreditamos que a maneira pela qual as organizações globais responderam a essa crise teria um grande papel na definição de como o resto do mundo assume a causa. Como resultado, nos comprometemos com a ação climática há mais de uma década e, desde então, o impacto no clima e no meio ambiente tem sido considerações importantes nas decisões que tomamos como organização. Temos o prazer de fazer parceria com a Amazon e a Global Optimism na iniciativa The Climate Pledge, com um objetivo coletivo de trabalhar em direção a um futuro de baixo carbono."

"O Acordo de Paris estabeleceu um roteiro unificador para todos os países e todas as pessoas abordarem a crise climática, tomando medidas. O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) nos informou que não podemos aquecer o planeta além de 1,5 graus Celsius", disse Christiana Figueres, ex-chefe de mudanças climáticas da ONU e parceira fundadora da Global Optimism. "Ao comprometer-se a atingir zero emissões líquidas até 2040, a Infosys não está apenas se comprometendo com o futuro, mas também com ações e investimentos significativos que criarão empregos, estimularão a inovação, regenerarão o ambiente natural e ajudarão os consumidores a comprar melhor a curto prazo. É assim que a liderança se parece na redefinição da economia global."

Infosys está pronto para tornar neutra em carbono

A Infosys assumiu um compromisso voluntário em 2011, muito antes do Acordo de Paris, de se tornar neutra em carbono e está a caminho de alcançá-lo bem antes de 2040. A Infosys é a primeiro signatária do RE100 da Índia e está comprometida em fazer a transição completa para energia renovável para seus requisitos de eletricidade. A Infosys já investiu em 60 MW de capacidade fotovoltaica solar em cativeiro e quase 45% de sua eletricidade é proveniente de fontes renováveis. A Infosys está comprometida com a transição para 100% de energia renovável.

A Infosys foi uma das primeiras empresas a colocar um preço interno no carbono. Também possui um programa de eficiência energética de grande sucesso que ajudou a empresa a reduzir seu consumo de eletricidade per capita em 55% desde 2008. Como parte de seu caminho para a neutralidade climática, a Infosys fez investimentos significativos em um portfólio de projetos de redução de emissões baseados na comunidade para ajudar a alcançar sua meta líquida de carbono zero. Esses projetos não apenas abordam as mudanças climáticas, mas também beneficiam mais de 100.000 famílias hoje, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico da Índia rural.

Ao aderir ao The Climate Pledge e concordando em descarbonizar em um horizonte de tempo mais rápido, a Infosys desempenhará um papel crítico no estímulo ao investimento no desenvolvimento de produtos e serviços de baixo carbono que serão necessários para ajudar as empresas a cumprir o compromisso. A Amazon anunciou anteriormente um pedido de 100.000 veículos movidos a entrega elétrica da Rivian, o maior pedido de veículos elétricos já realizado, com vans começando a entregar pacotes aos clientes em 2021. A Amazon planeja ter 10.000 dos novos veículos elétricos em circulação já em 2022 e todos os 100.000 veículos em circulação até 2030 - economizando milhões de toneladas de carbono por ano até 2030. A Amazon planeja anunciar muitos outros signatários ao longo de 2020.

Sobre a Infosys

A Infosys é líder global em serviços e consultoria digital de próxima geração. Capacitamos clientes em 46 países a navegar sua transformação digital. Com quase quatro décadas de experiência no gerenciamento de sistemas e funcionamento de empresas globais, orientamos habilmente nossos clientes em sua jornada digital. Fazemos isso capacitando a empresa com um núcleo baseado em IA que ajuda a priorizar a execução da mudança. Também capacitamos os negócios com o digital ágil em escala para fornecer níveis sem precedentes de desempenho e satisfação do cliente. Nossa agenda de aprendizagem sempre ativa impulsiona sua melhoria contínua através da construção e transferência de habilidades, conhecimentos e ideias digitais do nosso ecossistema de inovação.

Sobre a Global Optimism

A Global Optimism existe para precipitar mudanças transformacionais em todo o setor. Alcançar um futuro com zero emissões não é um desafio distante. É um que devemos seguir no caminho por enquanto. Toda avaliação científica mostra que, para atingir a meta de zero emissões líquidas até 2050, para manter o aquecimento global abaixo de 1,5° C, devemos reduzir pela metade nossas emissões entre 2020 e 2030. Lidar com a crise climática só é possível quando todos, em todos os lugares, fazem sua parte. Trabalhamos com coletivos de ideias semelhantes de todos os setores que estão dispostos a investir nas escolhas necessárias para essa jornada desafiadora e que afirma a vida. Para outras informações, acesse https://globaloptimism.com/.

Sobre a Amazon

A Amazon é orientada por quatro princípios: obsessão pelo cliente em vez de foco no concorrente, paixão por invenção, compromisso com a excelência operacional e pensamento de longo prazo. Avaliações de clientes, compras com um clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, tablets Fire, Fire TV, Amazon Echo e Alexa são alguns dos produtos e serviços pioneiros da Amazon. Para obter mais informações, visite www.amazon.com/about.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

