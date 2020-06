Alemanha deseja proibir reuniões com muitas pessoas até novembro

As grandes concentrações de pessoas serão proibidas na Alemanha ao menos até novembro para reduzir ao máximo o risco de propagação do novo coronavírus, segundo um projeto de acordo entre o governo federal e as regiões ao qual a AFP teve acesso.

"Os grandes acontecimentos como festivais, festas de cidades ou celebrações nas ruas, feiras de vinho ou festas tradicionais não são possíveis atualmente e pelo menos até novembro", afirma o documento, que pode ser aprovado ainda nesta quarta-feira.

Apenas serão autorizadas as reuniões menores, que permitem uma distância mínima entre os participantes, que deverão utilizar máscara de proteção e ter a possibilidade de divulgar os dados para "seguir a pista" das pessoas com as quais estiveram em contato, graças a um aplicativo.

As autoridades continuam exigindo distância mínima de 1,5 metro nos espaços públicos. Escolas e creches devem prosseguir com o processo de abertura gradual.

O governo e as regiões devem incentivar os moradores a usar o aplicativo habilitado, que já foi baixado 6,6 milhões de vezes, segundo o ministro da Saúde, Jens Spahn.

A Alemanha registrou até o momento 187.184 casos de coronavírus e 8.830 mortes, de acordo com o balanço oficial.