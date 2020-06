Comunicado do Business Wire :Thales

O Samsung Galaxy S20 será o primeiro e único dispositivo no mercado com solução desenvolvida pela Thales1, que combina chip único com suporte para conectividade móvel e serviços confiáveis sem contato. O uso deste eSE conectado e inovador oferece novas possibilidades para a próxima geração de dispositivos de consumo, que incluem uma grande diversidade de serviços NFC2.

Ao crescer rapidamente em popularidade, o eSIM permite o acesso remoto sem esforço à conectividade. Os usuários podem gerenciar suas assinaturas móveis, sem precisar ajustar ou substituir os cartões SIM. Com a tecnologia integrada no Galaxy S20, será possível desfrutar de conectividade móvel contínua e aplicativos sem contato, como pagamentos, emissão de bilhetes de transporte e identidade digital (que incluem passaportes e carteiras de habilitação móveis), em conformidade com as especificações industriais relevantes (GSMA, empresas de pagamento e departamentos de trânsito). Este eSE conectado e completo também economiza espaço valioso em smartphones, smartwatches e tablets.

"Na Samsung, estamos constantemente nos esforçando para oferecer aos consumidores a tecnologia mais avançada que permitirá experiências novas e emocionantes nas quais as pessoas podem confiar. Estamos muito empolgados em fazer esta parceria com a Thales para oferecer aos usuários do Galaxy S20 uma solução exclusiva, que oferecerá conectividade contínua e segurança robusta. O Galaxy S20 possui o nível mais alto de proteção e criptografia de dados, com a certificação Common Criteria Evaluation Assurance Level (CC EAL) 6+. Isto exige maior miniaturização dos componentes, mantendo um nível avançado de segurança, o que é habilmente demonstrado pela integração do chip único do eSE e eSIM da Thales." Daniel Ahn, vice-presidente sênior e chefe da equipe de segurança móvel, Negócio de Comunicações Móveis, Samsung Electronics.

"A integração contínua do eSIM pelas principais marcas de smartphones do mundo, junto ao lançamento de dispositivos de próxima geração, como a linha Samsung S20, vai fazer com que as remessas de smartphones compatíveis com eSIM no valor de 143 milhões, em 2019, aumentem para mais de 509 milhões, em 2024." Phil Sealy, diretor de pesquisa, Pesquisa de Segurança Digital, ABI Research

"Essa parceria reflete a profunda confiança da Samsung na Thales, que é uma importante empresa global em tecnologia eSIM e serviços de gerenciamento de assinaturas relacionados. Reduzir o número de componentes separados necessários nestes dispositivos também simplifica os processos de estoque e fabricação, aumentando a produtividade e a lucratividade. A Thales tem uma posição única em termos de relacionamento com os principais provedores de serviços para aplicativos sem contato, incluindo bancos, operadoras móveis, fabricantes de automóveis, empresas de transporte e governos." Emmanuel Unguran, vice-presidente sênior na Thales para Soluções de Conectividade Móvel

1 A disponibilidade pode variar de acordo com mercados e modelos. 2 NFC (Near Field Communication, em português: comunicação por campo de proximidade) é uma tecnologia de comunicação sem fio padronizada que permite a troca de dados entre dispositivos que estão a alguns centímetros de distância (até 5 cm). Estima-se que as remessas de elementos seguros incorporados ao NFC alcancem a marca de 473 milhões de unidades entre os dispositivos móveis até 2024. Fonte: ABI Research - Março de 2020.

Thales (Euronext Paris: HO) é um líder global em tecnologia que está construindo o futuro do mundo, hoje. O Grupo fornece soluções, serviços e produtos aos seus clientes nos mercados aeronáutico, espacial, transporte, identidade e segurança digital e defesa. Com 83 mil funcionários em 68 países, a Thales gerou receitas de EUR 19 bilhões em 2019 (em uma análise pro forma incluindo a Gemalto por 12 meses).

A Thales está investindo principalmente em inovações digitais - conectividade, Big Data, inteligência artificial e cibersegurança - tecnologias que apoiam negócios, organizações e governos em seus momentos decisivos.

