Facebook quer contribuir para a inscrição de quatro milhões de eleitores nos EUA

O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, anunciou na terça-feira (16) o objetivo de contribuir para a inscrição de mais quatro milhões de americanos nas listas eleitorais antes da eleição presidencial de novembro.

"Anunciaremos, na quarta-feira (17), a maior campanha de informação sobre eleições na história americana. Nosso objetivo é ajudar quatro milhões de pessoas a se inscrever", afirmou ele em uma coluna publicada no jornal "USA Today".

A rede social planeja oferecer a seus usuários um "novo Centro de Informações Eleitorais (...) acima do segmento de atualizações do Facebook e do Instagram para que todos possam vê-lo", explicou.

"Globalmente, prevemos que mais de 160 milhões de pessoas nos Estados Unidos verão no Facebook, entre julho e novembro, informações de fontes confiáveis sobre o procedimento para votar nas eleições", segundo seus cálculos.

A inscrição nas listas eleitorais é um assunto crucial nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, uma vez que os membros de algumas comunidades desfavorecidas têm dificuldades, ou reservas, quanto a ver seu nome nas listas.

Zuckerberg também enfatizou seu interesse em enfrentar a desinformação.

"Em 2016, demoramos a identificar interferências estrangeiras em nossa plataforma", admitiu.

"A ameaça de interferência eleitoral é real e permanece atual, mas nossos sistemas estão mais preparados do que nunca. Desmantelamos mais de 50 redes de contas falsas em 2019 e removemos 18 este ano", acrescentou.