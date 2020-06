Coronavírus provoca queda de 7% dos salários na Eurozona

Os trabalhadores de grandes países da zona do euro observaram uma queda de 7% de seus salários durante o período do confinamento relacionado com o novo coronavírus, anunciou nesta quarta-feira o Banco Central Europeu (BCE).

A redução do salário líquido das famílias,que geralmente representa dois terços de sua renda disponível, teria sido muito maior sem o recurso do desemprego parcial, utilizado em larga escala.

Sem as indenizações pagas pelas horas de trabalho não realizadas, a queda do salário dos funcionários teria alcançado 22%, calcula o BCE.

As estimativas são baseadas no estudo dos dispositivos de desemprego parcial aplicados a 36 milhões de trabalhadores em cinco grandes economias da zona do euro: 10 milhões de afetados na Alemanha, 3,9 milhões na Espanha, 12 milhões na França, 8,5 milhões na Itália e 1,7 milhão na Holanda.