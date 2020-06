Google retira site de extrema-direita de sua plataforma de anúncios

Google confirmou na terça-feira que retirou um site de extrema-direita de sua plataforma de anúncios e fez uma advertência a outro site por permitir comentários "perigosos e depreciativos" sobre manifestações em defesa dos direitos civis.

A empresa informou que parou de repassar anúncios com fins lucrativos para o ZeroHedge e advertiu o site The Federalist, que também pode ser bloqueado no futuro do Google Ads por violar a política sobre conteúdo.

"Para ser claros, The Federalist não está atualmente desmonetizado", disse um porta-voz do Google ao ser questionado pela AFP.

"Temos políticas rígidas que regem o conteúdo no qual os anúncios podem ser executados, incluindo os comentários no site. Esta é uma política de longa data", completou.

A ação contra o ZeroHedge e a advertência enviada ao The Federalist envolvem os conteúdos nas áreas de comentários que violaram a política do Google sobre conteúdos perigosos e depreciativos, segundo a empresa.

O conteúdo ofensivo estava relacionado com informação falsa sobre protestos recentes do movimento Black Lives Matter, de acordo com a imprensa americana.

ZeroHedge anunciou que apresentou uma apelação contra a decisão do Google e espera "remediar" a situação.

A política em questão foi implementada pelo Google há três anos como parte de um esforço para evitar que a publicidade de seus anunciantes apareça ao lado de conteúdo de ódio nos sites.