Índia registra mais de 2.000 mortes por coronavírus em um dia

A Índia registrou mais de 2.000 mortes provocadas pelo novo coronavírus em apenas um dia, o que eleva o balanço de vítimas fatais a 11.903 no país, anunciaram as autoridades nesta quarta-feira (17).

O aumento se deve em parte à revisão dos números em Mumbai, a cidade mais afetada, que somou 862 mortos ao balanço diário por alguns "erros" na contagem de vítimas.

A capital Nova Délhi, onde a situação é cada vez mais grave, registrou 400 mortes em 24 horas.

Na terça-feira, o número oficial de vítimas fatais era 9.900 no país asiático. Especialistas afirmam que o balanço está subnotificado.

Apesar do aumento registrado nos últimos dias, o balanço da Índia continua distante do registrado na Europa ocidental, Estados Unidos ou Brasil.

Diante de uma economia em crise, o primeiro-ministro Narendra Modi praticamente retirou todas as medidas do confinamento draconiano imposto no fim de março aos 1,3 bilhão de habitantes para frear a propagação da COVID-19.

Mas a curva da epidemia continua em alta na Índia, que registrou 11.000 novos casos em 24 horas, o que eleva o balanço oficial a 354.065 infectados por coronavírus.

Diante da crise sanitária, o estado de Tamil Nadu (sul), um dos mais afetados pelo novo coronavírus ao lado de Délhi e Maharashtra, ordenou novamente o confinamento da capital regional Chennai durante a segunda quinzena de junho.

Cientistas calculam que o pico da epidemia vai demorar várias semanas para ser alcançado no país, onde o sistema de saúde está saturado pelos pacientes de COVID-19.