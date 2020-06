A China "não deseja" mais confrontos com a Índia, afirmou nesta quarta-feira o porta-voz do ministério das Relações Exteriores, depois do grave incidente entre militares chineses e indianos na segunda-feira na fronteira do Himalaia.

"No que diz respeito a China, não queremos ver mais confrontos com a Índia", declarou Zhao Lijian, antes de pedir aos indianos que "evitem os gestos de provocação" que possam agravar a situação.