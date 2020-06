Pequim registra 31 novos casos de coronavírus em um dia

A cidade de Pequim registrou 31 novos casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, anunciou o gabinete do prefeito nesta quarta-feira, um número estável pelo quarto dia consecutivo.

As autoridades da capital chinesa lançaram uma grande campanha de testes de diagnóstico após um ressurgimento na semana passada no mercado atacadista de Xinfadi, no sul da metrópole.

Atualmente, a cidade realiza mais de 90.000 exames diários.

Na noite de terça-feira, as autoridades pediram aos moradores que evitassem viagens "não essenciais" para fora de Pequim e ordenaram que as escolas do ensino fundamental e secundárias fossem fechadas novamente.

Trinta áreas residenciais, das milhares na capital, foram bloqueadas.

Com os últimos 31 casos registrados, sobe para 137 o total de pessoas infectadas com a COVID-19 desde que o novo surto foi descoberto na última sexta-feira.

Até então, nenhum caso de coronavírus havia sido detectado em Pequim em dois meses e os cidadãos estavam quase voltando ao normal.

Nacionalmente, a China, onde a epidemia apareceu no final de 2019, não registra mortes desde meados de maio.

Fora de Pequim, 13 novas infecções foram diagnosticadas nas últimas 24 horas, 11 delas em pessoas que haviam retornado recentemente do exterior.

Da mesma forma, Pequim também informou que na terça-feira foram detectadas seis pessoas portadoras do vírus que não apresentaram sintomas.