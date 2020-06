Morte nos EUA

Os Estados Unidos podem ter mais de 200 mil mortes por COVID-19 até 1º de outubro. É o que indica um estudo divulgado pelo Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), da Universidade de Washington. A Casa Branca vem usando esse modelo como referência desde o início da pandemia. O estudo é um dos 19 levantamentos que estão em destaque no site do Centro para o Controle e Prevenção de Doenças (CDC). “O aumento da mobilidade e o relaxamento prematuro do distanciamento social levaram a mais infecções, assim como vemos na Flórida, Arizona e em outros estados”, disse Ali Mokdad, um dos criadores do modelo. “Isso significa mais mortes projetadas”, completa.





México e Brasil

Um estudo aponta que o México, assim como Brasil, deve superar os Estados Unidos em breve quanto ao número de mortes diárias por coronavírus. O aumento nos dados de casos e óbitos no país chama a atenção não só de pesquisadores, mas também da Organização Mundial da Saúde (OMS). De acordo com o estudo feito pelo pesquisador e cientista americano Eric Topol, o México pode se juntar ao Brasil, excedendo o número de mortes diárias dos Estados Unidos nos próximos 10 dias. Ainda segundo a pesquisa, a América Latina esponde por 50% dos óbitos globais por coronavírus. De acordo com a Universidade Johns Hopkins, o México tem 150.264 casos confirmados e 17.580 mortes por complicações da doença.





Nova Zelândia

A Nova Zelândia não é mais um país livre do novo coronavírus: duas mulheres que voaram de Londres para ver o pai tiveram resultado positivo para a COVID-19 ontem. As mulheres receberam permissão para deixar a quarentena mesmo antes de ser testadas por motivos de compaixão: o pai delas era moribundo, e veio a falecer. As duas viajaram de Auckland para Wellington de carro. A diretora-geral de Saúde, Ashley Bloomfield, disse que as duas não tiveram contato com nenhuma pessoa ou estabelecimento público em sua viagem. No entanto, os novos casos desencadearam uma rodada de testes na Nova Zelândia para qualquer pessoa que pode ter tido contato com as duas mulheres.





No mundo

A pandemia do novo coronavírus causou pelo menos 438.250 mortes em todo o mundo desde que a China informou oficialmente o aparecimento da doença em dezembro, de acordo com um balanço realizado pela AFP às 16h GMT, com base em fontes oficiais. Desde o início da epidemia, mais de 8.090.290 casos foram registrados em 196 países ou territórios. Desde o dia anterior, às 16h, houve 3.851 mortes e 114.921 infecções em todo o mundo.