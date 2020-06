Esperança que vem de Londres

A dexametasona pode reduzir risco de morte de 40% para 28% nos pacientes em respiradores (foto: Bertraned Guay/AFP)

Um medicamento demonstrou pela primeira vez que melhora a sobrevida em pacientes com COVID-19: barato e de fácil acesso, o corticoide dexametasona reduz a mortalidade nos pacientes mais graves, de acordo com pesquisadores britânicos. “A dexametasona reduz as mortes em um terço em pacientes sob ventilação artificial”, disseram em comunicado os responsáveis pelo grande ensaio clínico Recovery, estudo mundial que testa a eficácia e a segurança de medicamentos no tratamento contra o coronavírus. Segundo eles, “para cada grupo de oito pacientes submetidos à ventilação artificial, uma morte foi evitada”, graças a este corticoide. Pouco depois do anúncio, o governo britânico disse que o tratamento será usado imediatamente para tratar os pacientes afetados.





“A dexametasona é barata, já está no mercado e pode ser usada imediatamente para salvar vidas em todo o mundo”, disse um dos responsáveis pelo Recovery, professor Peter Horby, da Universidade de Oxford. “O benefício em termos de sobrevivência é significativo em pacientes doentes o suficiente para precisarem de oxigênio, para os quais a dexametasona agora deve se tornar o tratamento básico”, afirmou. Para os pacientes que estão em aparelhos respiradores, o risco de morte cai de 40% para 28%. Entre os que recebem oxigênio, a chance de morrer se reduziu de 25% para 20%. Não há, no entanto, melhora para pacientes em estágio inicial da doença ou casos leves. Em um vídeo postado em sua conta no Twitter, o ministro da Saúde, Matt Hancock, disse que o Reino Unido tem 200 mil tratamentos prontos para uso armazenados desde março. Esse medicamento já é usado em muitas indicações por seus poderosos efeitos anti-inflamatórios e imunossupressores. “Este é um grande passo na busca de novas maneiras de tratar pacientes com COVID”, declarou o professor Stephen Powis, diretor médico do NHS, o serviço público de saúde britânico.



O professor da universidade inglesa, Peter Horby, disse que medicamento está no mercado e pode ser usado imediatamente ''para salvar vidas em todo o mundo'' (foto: Pippa Fowles/AFP)



De fato, como apontado pelos responsáveis do Recovery, “a dexametasona é o primeiro medicamento observado que melhora a sobrevida em caso de COVID-19”. Um medicamento de outra família, o antiviral remdesivir, demonstrou alguma eficácia em acelerar a recuperação de pacientes hospitalizados com COVID-19. O anúncio foi feito oficialmente no final de abril pelas autoridades americanas. No entanto, o remdesivir não conseguiu provar que evitava mortes.





Combinação

Nesta fase, apesar de uma infinidade de pistas, nenhum outro tratamento teve resultados convincentes. No início de junho, o mesmo ensaio Recovery concluiu que a hidroxicloroquina, sobre a qual alguns países têm grandes esperanças, não tinha efeito benéfico contra a COVID-19. Essa descoberta levou as autoridades de saúde americanas a retirarem na segunda-feira a autorização emergencial de uso da hidroxicloroquina contra a COVID-19, bem como um medicamento intimamente relacionado, a cloroquina, que já fora defendida pelo presidente Donald Trump.





Por fim, o grupo hospitalar parisiense AP-HP havia garantido no final de abril que outro medicamento, o tocilizumabe, reduzia “significativamente” o risco de morte, ou de entrar em terapia intensiva, em pacientes com COVID-19 em estado grave. Essas alegações ainda não foram, porém, apoiadas por números, ou pela publicação de um estudo. Muitos especialistas acreditam que a chave para o tratamento da COVID-19 não será um único medicamento, mas uma combinação de vários.





Talvez uma das soluções possa consistir em “combinar baixas doses de dexametasona com outras drogas que atuam na inflamação, ou com terapias direcionadas ao vírus, como o remdesivir”, explicou ontem Stephen Griffin, da Universidade de Leeds.





Estudo

Vacina começa a ser testada agora

O Imperial College de Londres, na Inglaterra, anunciou que iniciará, ainda nesta semana, os testes em humanos de uma vacina contra a COVID-19. A expectativa dos pesquisadores é que, caso seja aprovado, o produto comece a ser distribuído entre março e junho de 2021. Nas próximas semanas, 300 pessoas receberão duas doses da vacina. Esta fase é considerada crucial para atestar a segurança e a eficácia do produto. Se os resultados imunológicos forem considerados satisfatórios, um novo grupo de 6 mil voluntários participará de uma nova etapa dos testes ainda este ano.





Em comunicado divulgado à imprensa, a universidade garante que a vacina passou por “rigorosos testes de segurança pré-clínicos”, além de ter se mostrado “segura” e produzido “encorajadores sinais de resposta imunológicas eficazes” em animais. O estudo do Imperial College utiliza uma técnica inovadora, que pode revolucionar o processo de produção de vacinas e permitir que cientistas reajam mais rapidamente ao surgimento de novas doenças.





Tradicionalmente, vacinas são produzidas a partir de versões fragilizadas ou modificadas de um vírus, que, introduzidas no ser humano, geram respostas imunológicas satisfatórias, por meio de anticorpos. Desta vez, os pesquisadores britânicos apostam numa estratégia diferente, baseada em tecnologia de autorreplicação de um código genético (RNA) produzido sinteticamente a partir do material original do vírus.





Uma vez injetada a vacina, o RNA se replica e instrui as células do próprio corpo humano a fazerem cópias de uma proteína encontrada na parte exterior do vírus. Os cientistas esperam que esse processo “ensine” o sistema imunológico a responder satisfatoriamente ao coronavírus no futuro. A pesquisa recebeu 41 milhões de libras (cerca de R$ 267 milhões) do governo britânico, além de 5 milhões de libras (R$ 32,6 milhões) em doações filantrópicas.





“De uma perspectiva científica, novas tecnologias significam que conseguimos avançar em busca de uma potencial vacina com velocidade sem precedentes. Nós conseguimos produzir a vacina do zero e levá-la aos testes humanos em poucos meses, o que nunca antes havia ocorrido com esse tipo de vacina. Se nosso método funcionar e a vacina mostrar efetiva proteção contra a doença, isso poderia revolucionar a forma como responderemos aos surtos no futuro”, disse Robin Shattock, chefe do estudo, em comunicado do Imperial College à imprensa. (João Vítor Marques)

















No estudo Recovery, 2.104 pacientes receberam dexametasona (oral ou intravenosa) por 10 dias, na dose de 6mg por dia. Comparados a 4.321 outros pacientes que não o receberam, os pesquisadores determinaram que o tratamento reduziu a mortalidade em um terço nos pacientes submetidos à ventilação artificial. Além disso, a mortalidade foi reduzida em um quinto em pacientes menos graves que receberam oxigênio através de uma máscara, sem intubação.