Homem de confiança de Chapo se declara inocente após extradição para os EUA

Um ex-líder do cartel de Sinaloa, homem de confiança de Joaquín "Chapo" Guzmán, declarou-se inocente das acusações de tráfico de drogas nesta terça-feira(16) a uma juíza de Chicago, dias após sua extradição do México, informou a polícia americana.

Felipe Cabrera Sarabia, também conhecido como "El Inge" (ou "El Ingeniero/ O Engenheiro), de 50 anos, foi acusado de três crimes relacionados à distribuição de heroína e cocaína nos Estados Unidos, disse o promotor do estado de Illinois.

Segundo o governo mexicano, Cabrera foi responsável pelas operações do cartel de Sinaloa no estado de Durango e ao sul do estado de Chihuahua, além de ter sido chefe de segurança de Chapo Guzmán.

Se for considerado culpado, pode ser condenado a uma pena máxima de prisão perpétua.

Cabrera foi preso no final de 2011. As autoridades mexicanas disseram então que ele foi responsável por "vários atos de violência, como enterros clandestinos, sequestros, extorsões, incêndios de empresas e casas".

Ele foi extraditado para os Estados Unidos em 12 de junho e permanece na prisão depois de se declarar inocente à juíza federal Maria Valdez em um tribunal de Chicago.

Cabrera é acusado de conspirar com outros membros do cartel de Sinaloa (também conhecido como Cartel do Pacífico) pelo menos de 2005 a 2008 para transportar várias toneladas de drogas para os Estados Unidos.

"El Inge" liderou uma célula do cartel criada por três de seus irmãos. Um deles, Luis Alberto Cabrera, conhecido como "El Arqui" (O Arquiteto), foi morto a tiros pelas forças armadas mexicanas em 2012.

Mais de 20 membros dos cartéis de Sinaloa e Beltrán Leyva são ou foram julgados em Chicago.

A investigação resultou na apreensão de 30,8 milhões de dólares, 11 toneladas de cocaína, 265 kg de metanfetamina e 78 kg de heroína, informou a promotoria.

El Chapo Guzmán, ex-chefe do cartel de Sinaloa e um dos maiores traficantes de drogas do mundo, foi condenado à prisão perpétua em julho por traficar centenas de toneladas de cocaína e outras drogas para os Estados Unidos, depois de um julgamento histórico de três meses em Nova York.