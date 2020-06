Governo Trump apresenta ação para bloquear livro de ex-assessor de segurança

O governo do presidente americano, Donald Trump, apresentou nesta terça-feira (16) uma ação judicial para tentar evitar a publicação do livro do ex-assessor de segurança nacional John Bolton que, segundo trechos, revela "o caos" na Casa Branca.

A ação, apresentada no tribunal federal de Washington DC, diz que Bolton não deixou que o texto fosse examinado, o que significa que seu livro estaria em "descumprimento claro" dos acordos assinados para chegar ao cargo e obter acesso a informação sensível.

O livro, intitulado "The Room Where It Happened: A White House Memoir" (O recinto onde aconteceu: uma memória da Casa Branca, em tradução livre), será posto à venda em 23 de junho.