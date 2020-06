As ações de Wall Street subiram nesta terça-feira após dados de vendas no varejo acima do esperado, que aumentaram as esperanças de que a economia se recupere mais rapidamente do que alguns economistas esperam.

O Dow Jones Industrial Average subiu 2,0%, ganhando cerca de 525 pontos, para fechar em 26.289,98 unidades.

O índice ampliado S&P; 500 subiu 1,9%, a 3.124,74 unidades, enquanto o tecnológico Nasdaq Composite avançou 1,8%, a 9.895,87 unidades.