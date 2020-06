Comunicado do Business Wire :Fluence

Fluence, uma empresa Siemens e AES, divulgou hoje sua tecnologia de armazenamento de energia de sexta geração, combinando hardware construído em fábrica, software avançado e inteligência orientada a dados. Com mais de 12 anos de liderança e inovação no setor, a nova tecnologia está mudando a maneira como os sistemas de armazenamento de energia são construídos e operados - tornando-os mais simples, seguros, rápidos e econômicos para implantar em escala.

Fluence's three purpose-built energy storage systems (Photo: Fluence)

A pilha de tecnologia cria a base para três sistemas criados para o propósito, GridstackTM, SunstackTM e EdgestackTM, configurados para aplicativos de rede, renováveis e comerciais e industriais (C&I;), respectivamente, enquanto atendem facilmente à necessidade de sistemas maiores e frotas maiores de sistemas. A Fluence já foi selecionada pelos principais clientes, como Enel, LS Power, sPower e Siemens, para 800 megawatts, 2300 megawatt-hora, de projetos que utilizam a nova tecnologia.

"As aplicações de armazenamento de energia exigem sistemas altamente flexíveis que podem ser adaptados a mercados específicos e necessidades dos clientes" afirmou Brett Galura, CTO da Fluence. "Até agora, os clientes eram obrigados a escolher entre soluções personalizadas ou produtos inflexíveis e verticalmente integrados. Essa tecnologia de sexta geração combina nosso conjunto de dados proprietário - entre os maiores do setor - e nossa profunda experiência no setor para fornecer inteligência e flexibilidade incomparáveis, além de adicionar os benefícios da produção em massa para padronizar os recursos de segurança e reduzir significativamente o tempo e o custo necessários para implantar o armazenamento de energia. Na última década, a Fluence reduziu o custo total dos sistemas de armazenamento de energia em 90%; nossa nova pilha de tecnologias se concentra em reduzir os custos sem bateria de sistemas de armazenamento de energia em até 25%, enquanto capacita implementações do tamanho de gigawatt".

A nova pilha de tecnologias da Fluence inclui três componentes:

-- Fluence IQ: os mecanismos de inteligência digital usam dados e aprendizado de máquina para melhorar a tomada de decisões do sistema, gerenciar a degradação da bateria, reduzir custos operacionais e otimizar o envio do mercado de energia.

-- O sistema operacional (SO) da Fluence: construída em uma década de desenvolvimento de sistema de controle digital, a plataforma operacional totalmente integrada combina controles abrangentes, visibilidade do sistema e gerenciamento de ativos para melhorar o desempenho dos ativos em um único local ou em frotas inteiras.

-- Fluence Cube: o bloco de montagem montado na fábrica é 4-5x mais modular que os sistemas tradicionais e incorpora as mais recentes tecnologias para instalação e escala rápidas, operações e manutenção consistentes e melhor controle de qualidade.

O Fluence Cube, SO e IQ incorporam recursos de segurança aprimorados para atender aos mais rigorosos padrões de segurança, como NFPA 855 e UL 9540A. Juntos, eles fornecem a base para três sistemas de armazenamento de energia pré-configurados, otimizados para segmentos de mercado específicos e necessidades do projeto:

-- Gridstack: um sistema em escala de utilidade projetado para as aplicações de rede mais exigentes (como aprimoramento de T&D;, regulação de frequência e pico de capacidade), com confiabilidade e segurança líderes do setor.

-- Sunstack: um sistema co-localizado, otimizado para PV, projetado para melhorar e expandir os recursos de geração solar com fornecimento sólido de energia renovável e serviços adicionais de rede.

-- Edgestack: um sistema comercial e industrial projetado para suportar aplicativos de mais de 500 kW, com rápida implantação e espaço mínimo para reduzir os encargos de demanda e fornecer energia crítica.

Os principais fornecedores globais de energia e clientes industriais já se comprometeram a implantar a tecnologia de sexta geração da Fluence na Ásia-Pacífico, América do Norte e Europa. A Siemens está fornecendo Gridstack e Edgestack para clientes na Alemanha, Portugal e Finlândia.

"O armazenamento de baterias é um segmento em rápido crescimento e crucial para a transição energética. Para a execução rápida e econômica de projetos na área de infraestrutura distribuída de energia, microrredes e eMobility, a produtividade e a modularização das tecnologias de armazenamento são decisivas. Com a nova abordagem de pilha e sistema operacional, a Fluence possui um sistema exclusivo que fornece segurança de ponta", afirmou Jean-Christoph Heyne, chefe global de redes de futuro da Siemens AG.

"Tecnologias competitivas em custo, metas de emissões agressivas e maior necessidade de confiabilidade e resiliência da rede estão impulsionando a demanda global de C&I; por armazenamento de energia, que a BloombergNEF prevê que atrairá mais de US$ 560 bilhões em investimentos até 2040", afirmou o CEO da Fluence, Manuel Perez Dubuc. "O que separa nosso passado de uso intensivo de carbono de um futuro sustentável é a inflexão do mercado. Com a introdução do nosso design de próxima geração, a Fluence está ajudando a impulsionar essa inflexão, tornando mais econômico, mais rápido e mais seguro substituir as chaminés por pilhas tecnológicas que fornecem às comunidades ao redor do mundo sistemas de energia mais limpos e resilientes".

Sobre a Fluence

A Fluence, uma empresa da Siemens e da AES, é líder global de mercado em soluções e serviços de tecnologia de armazenamento de energia, combinando a agilidade de uma empresa de tecnologia com a experiência, visão e apoio financeiro de dois gigantes da indústria bem estabelecidos e respeitados. Com base no trabalho pioneiro da AES Energy Storage e da Siemens, o objetivo da empresa é criar um futuro mais sustentável, transformando a maneira como impulsionamos nosso mundo. Fornecendo design, entrega e integração, a Fluence oferece soluções comprovadas de tecnologia de armazenamento de energia que atendem às diversas necessidades e desafios dos clientes em um cenário energético em rápida transformação. Atualmente, a empresa possui mais de 2,1 gigawatts de projetos em operação ou premiados em 22 países e territórios em todo o mundo. A Fluence liderou o ranking de armazenamento de energia em escala de utilidades da Navigant Research em 2018 e foi nomeada uma das empresas mais inovadoras da Fast Company em 2019.

Para saber mais sobre a Fluence, visite:fluenceenergy.com.

