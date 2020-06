Comunicado do Business Wire :Stats Perform

A Stats Perform, líder de SportsTech em tecnologia de dados e IA, foi designada como a fornecedora oficial exclusiva da CONMEBOL em todo o mundo.

Nos termos do contrato plurianual, a Stats Perform coletará e distribuirá exclusivamente os dados oficiais das competições masculinas, femininas e sub-20 da CONMEBOL, inclusive a CONMEBOL Copa América, CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sul-Americana e CONMEBOL Recopa.

Os dados ultrarrápidos direto do estádio e as estatísticas precisas sobre os jogadores da Stats Perform permitem experiências de negociação em tempo real e apostas ao vivo premium mais confiáveis e acreditadas pelos principais provedores de probabilidades do mundo, operadores de apostas esportivas e seus respectivos clientes.

O contrato estende uma parceria existente entre a CONMEBOL e a Stats Perform pelo direito oficial de distribuir partidas das Competições Oficiais de Clubes da CONMEBOL para transmissão em serviços de apostas para emissoras, mídia esportiva e jogos de fantasia.

Alex Rice, chefe de aquisição de direitos da Stats Perform, comentou: "Experiências de apostas de alta qualidade em futebol dependem de dados mais rápidos e precisos sobre os jogos, e de estatísticas confiáveis e consistentes sobre os jogadores em todos os principais canais".

Os direitos dos dados oficiais da CONMEBOL fazem parte do portfólio de dados de mídia e apostas oficiais da Stats Perform, que também inclui a liga de futebol espanhola La Liga, a Ligue 1 francesa, a liga MLS e várias outras competições.

Os dados esportivos da Stats Perform fazem parte de um portfólio de conteúdo de apostas premium que também inclui direitos de transmissão por vídeo de esportes ao vivo, distribuídos a apostas em competições esportivas licenciadas para criar experiências excepcionais de apostas online, pelo celular e em lojas de apostas no varejo.

Sobre a Stats Perform

A Stats Perform é líder de mercado em SportsTech, fornecendo os dados esportivos mais confiáveis e os mais recentes avanços na aplicação de IA e aprendizado de máquina para oferecer melhores previsões para equipes, apostas em competições esportivas e uma experiência entre emissoras, mídia e fãs mais envolvente. A empresa coleta os dados esportivos mais detalhados para criar novas experiências entre os esportes. Aproveitando o mais abundante banco de dados esportivos, a Stats Perform aprimora a competição e o entretenimento esportivo por meio de aprendizado de máquina e visão computacional para criar previsões e análises avançadas - seja para mídia digital e de transmissão com narrativa diferenciada, empresas de tecnologia com dados rápidos e confiáveis para impulsionar suas respectivas inovações, apostas em competições esportivas com serviços de apostas ao vivo e integridade ou para equipes com o software de análise de IA mais inovador.

