Comunicado do Business Wire :SpeeDx Pty. Ltd.

A desenvolvedora de soluções inovadoras de diagnóstico molecular, SpeeDx Pty. Ltd., fez parceria com a Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY), pioneira global em produtos farmacêuticos e diagnósticos, em um acordo não exclusivo para expandir o acesso global à tecnologia e aos testes de resistência a antibióticos e doenças infecciosas da SpeeDx.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200616005892/pt/

SpeeDx innovative diagnostic tests go beyond simple pathogen detection and support Resistance Guided Therapy - providing information on antibiotic resistance to empower clinicians with the information they need to make appropriate treatment decisions. (Graphic: Business Wire)

"Este acordo é um ponto de inflexão significativo para nossa empresa e permitirá que mais pacientes e médicos em todo o mundo acessem as principais ferramentas de diagnóstico para o gerenciamento da resistência a antibióticos," disse o CEO da SpeeDx, Colin Denver. "Nossos testes de diagnóstico inovadores vão além da simples detecção de patógenos e dão suporte à Terapia guiada por resistência - fornecendo informações sobre a resistência a antibióticos para capacitar os médicos com as informações necessárias para tomar decisões de tratamento apropriadas."

As crescentes taxas de resistência a antibióticos são um sério problema global. Novos diagnósticos, tecnologicamente avançados, ajudam os médicos a escolherem a melhor terapia direcionada para pacientes individuais com base no status de resistência de sua infecção. Isso ajuda a conservar certas opções de tratamento para controlar de forma mais eficiente a propagação de infecções resistentes.1

A SpeeDx oferece testes de diagnóstico para as infecções sexualmente transmissíveis (DSTs) gonorreia e Mycoplasma genitalium (Mgen). Essas DSTs são, atualmente, listadas pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) como principais ameaças devido ao aumento da resistência e às limitadas opções de tratamento disponíveis.2 As diretrizes de gerenciamento de doenças em todo o mundo agora se concentram no uso de diagnósticos de identificação de resistência para ajudar a informar o tratamento.3-7

"O acordo com a SpeeDx permitirá à Roche Diagnostics fornecer novas ferramentas importantes aos médicos para detectar a resistência a antibióticos em pacientes com infecções sexualmente transmissíveis", disse Mario Torres, chefe da Roche Molecular Diagnostics.

De acordo com os termos do contrato, a Roche terá acesso não exclusivo aos testes e à tecnologia existentes da SpeeDx - para permitir o acesso global e a expansão de produtos de diagnóstico para o gerenciamento da resistência a antibióticos nas DSTs, e rapidamente levar novos produtos a um grupo mais amplo de pacientes.

Sobre a SpeeDx

Fundada em 2009, a SpeeDx é uma empresa privada com sede na Austrália, com escritórios subsidiários em Austin e Londres e distribuidores em toda a Europa. A SpeeDx é especializada em soluções de diagnóstico molecular que vão além da simples detecção, oferecendo informações abrangentes para um melhor gerenciamento do paciente. A inovadora tecnologia de reação em cadeia da polimerase em tempo real (qPCR) conduziu estratégias de detecção e preparação de multiplex líderes de mercado. Os portfólios de produtos concentram-se no diagnóstico multiplex para infecção sexualmente transmissível (DST), marcadores de resistência a antibióticos e doenças respiratórias. Para obter mais informações sobre o SpeeDx, consulte: https://plexpcr.com

Referências

-- https://www.who.int/antimicrobial-resistance/global-action-plan/en/

-- https://www.cdc.gov/drugresistance/biggest-threats.html

-- Jensen JS, Cusini M, Gomberg M, Moi H. 2016. 2016 European guideline on Mycoplasma genitalium infections. J Eur Acad Dermatol Venereol. PMID: 27505296.

-- https://www.bashhguidelines.org/media/1146/ngu-update-05_2017-final.pdf

-- http://www.sti.guidelines.org.au/sexually-transmissible-infections/mycoplasma-genitalium

-- https://www.canada.ca/en/public-health/services/infectious-diseases/sexual-health-sexually-transmitted-infections/canadian-guidelines/sexually-transmitted-infections/canadian-guidelines-sexually-transmitted-infections-49.html

-- https://www.sfdermato.org/site/groupe-infectiologie-dermatologique-et-infections-sexuellement-transmissibles.html

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200616005892/pt/

SpeeDx Austrália, Nova Zelândia e Europa Madeline O'Donoghue - SpeeDx +61 406 582 808

Estados Unidos Rick Roose - RCI Healthcare Public Relations +1 415 202 4445

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.