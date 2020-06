Exército indiano diz que 20 de seus soldados morreram em incidente com a China

Pelo menos 20 soldados indianos foram mortos em um confronto violento com as forças chinesas na disputada fronteira com o Himalaia, informou o exército indiano nesta terça-feira, sobre o confronto com mais mortes entre os vizinhos em décadas.

Mais cedo a Índia havia comunicado que três de seus soldados haviam sido mortos mas em um comunicado emitido mais tarde, o Exército acrescentou mais 17 homens "que foram gravemente feridos (na segunda-feira) no cumprimento do seu dever e que, em um local isolado e expostos a temperaturas abaixo de zero em um terreno de alta altitude, sucumbiram aos ferimentos, elevando o total de mortos em ação para 20".