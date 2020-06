Comunicado do Business Wire :IDEMIA

A IDEMIA e o RHB Bank defendem a sustentabilidade com uma nova linha de cartões de débito RHB ecológico, em parceria com WWF-Malaysia e Visa.

A IDEMIA, líder mundial em Identidade Aumentada, anunciou hoje o lançamento do primeiro cartão de pagamento de PVC reciclado e ecológico na Ásia-Pacífico com o RHB Bank, com sede na Malásia. Concebido para seus clientes bancários, o RHB Bank criou os cartões RHB Visa WWF Debit Card-i em parceria com a IDEMIA, WWF-Malaysia e Visa, como parte dos esforços do banco para fortalecer seu compromisso com práticas sustentáveis e aumentar a conscientização do público. conservação e sustentabilidade ambiental do ecossistema marinho.

Como parte de sua estratégia ambiental, a IDEMIA confirma seu compromisso de se afastar do modelo linear atual de desperdício de resíduos e fundamentalmente repensar o modo como produzimos, usamos e reutilizamos plásticos. A parceria entre o RHB Bank e a IDEMIA demonstra o desejo compartilhado de ser pioneiros nesta iniciativa.

A reciclagem de plásticos é benéfica de várias formas (incluindo a redução de emissão de C0²), sendo um dos impactos mais significativos a redução de resíduos industriais em relação a materiais de primeiro uso. Estes cartões de pagamento de PVC reciclado poupam uma massa total de 3,18 g de resíduos industriais por cartão acabado, o que pode resultar em milhares de toneladas de material economizado se a indústria se mover nesta direção.

Este cartão RHB Visa WWF Debit Card-i estará disponível a todos os novos e já clientes do RHB na Malásia em julho de 2020. Os cartões contêm tecnologia de ponta para perfeita conveniência de pagamentos, tendo passado em todos os testes de durabilidade, com certificação pela ISO e compatíveis com EMV.

"Parte da inovação é estar ciente do impacto que nosso desenvolvimento tem na sociedade e no mundo em que vivemos. Essencialmente, trata-se de encontrar novas soluções que nos ajudem a harmonizar eficiência e sustentabilidade",disse Vincent Mouret, Vice-Presidente Sênior de Instituições Financeiras da IDEMIA na Ásia-Pacífico."A IDEMIA se orgulha de fazer parte da solução, criando menos resíduos de plástico e reduzindo a poluição da terra e da água, otimizando nosso balanço de carbono. Cada contribuição que podemos dar para um mundo mais verde é importante."

"A maioria dos plásticos descartados acaba no oceano em detrimento da vida marinha. Nosso novo cartão de plástico reciclado é nosso modo de contribuir diretamente à conservação da vida oceânica mediante parcerias com a IDEMIA e ONGs afiliadas a nível mundial, como WWF-Malásia",disse Dato' Adissadikin Ali, Diretor Geral da RHB Islamic Bank Berhad.

O RHB Banking Group, com sede na Malásia, fez parceria anteriormente com a IDEMIA para um grande projeto na região. Em julho de 2019, as duas empresas lançaram o primeiro cartão de crédito do MOTION CODE? do sudeste da Ásia, um cartão de pagamentos de alta tecnologia com um código de segurança dinâmico - CVV2 - que muda automaticamente de modo regular, reduzindo o risco de fraude.

