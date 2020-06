Comunicado do Business Wire :Aspect Software

A Aspect Software, fornecedora líder de software de otimização de força de trabalho e contact center corporativo, anunciou sua participação na Forrester CX North America.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200616005854/pt/

Aspect Case Study | BAC Credomatic (Graphic: Business Wire)

Os participantes do evento são convidados a participar de uma Sessão de Estudo de Caso hoje, 16 de junho, às 12h40 ET. Autoatendimento automatizado: Resolução de velocidade, simplicidade e eficiência para aprender como o BAC Credomatic desenvolveu uma série de bots em vários canais de autoatendimento que ajudaram a oferecer melhores experiências on-line para cobranças, serviços bancários on-line, empréstimos e muito mais. O BAC também utiliza ferramentas flexíveis de programação e automação para garantir que os agentes certos estejam disponíveis para ajudar os clientes com problemas mais complexos, que exigem interação humana.

Utilizando a tecnologia de autoatendimento da Aspect CXP, a BAC Credomatic desenvolveu uma solução abrangente de gerenciamento de contatos para dar suporte às atividades de cobrança. Após ter sucesso no desenvolvimento de opções de autoatendimento para cobranças, o BAC Credomatic desenvolveu mais de 30 bots, oferecendo suporte a 11 serviços diferentes, resultando em maior eficiência, permitindo que 30% das interações fossem concluídas fora do horário de atendimento e um aumento de 12% nas cobranças digitais.

A BAC também implantou a solução Aspect Via Workforce Management (WFM), para redesenhar o processo de agendamento, tornando-o 60% mais rápido. A utilização de ferramentas de previsão multicanal melhorou drasticamente suas estimativas para volumes de contatos de entrada e os ajudou a garantir que os agentes certos, com as habilidades certas, estivessem disponíveis para lidar com consultas nos momentos certos.

"É emocionante trabalhar com uma organização como a BAC Credomatic, que compartilha nossa visão de atendimento ao cliente omnichannel para aprimorar a experiência geral do cliente", disse Michael Harris, CMO da Aspect. "Quando circunstâncias imprevistas em torno da COVID-19 exigiam uma maior dependência de interações digitais e flexibilidade da força de trabalho, a BAC tinha as soluções para enfrentar facilmente o desafio".

Para uma cópia do Estudo de Caso completo, clique aqui.

Sobre a Aspect

A Aspect tem a missão de simplificar e aprimorar o engajamento do cliente. Nosso software empresarial é utilizado por milhões de agentes a cada ano e ajuda a realizar bilhões de interações com clientes no mundo todo. Equipadas com a última tecnologia, nossas aplicações de otimização de central de contato e força de trabalho ajudam empresas a manter agentes engajados e oferecer excepcionais experiências de atendimento ao cliente. Nossas soluções flexíveis e altamente expansíveis de otimização de força de trabalho e gestão de autoatendimento e interação em tempo real estão disponíveis para serem utilizadas nas próprias instalações do cliente ou em qualquer ambiente de nuvem hospedada, privada ou pública.

Para saber mais, acesse www.aspect.com. Siga a Aspect no Twitter at @AspectSoftware. Leia nossos blogs em http://blogs.aspect.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200616005854/pt/

Contacto com a mídia: Michael Harris, Diretor de marketing na Aspect Software 602-586-5810 press.inquiry@aspect.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.