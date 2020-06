Japão suspende instalação de sistema antimísseis dos EUA em seu território

O Japão decidiu suspender sem prazo definido a instalação em seu território de duas unidades de um sistema de defesa antimísseis dos EUA, devido a problemas técnicos que poderiam causar atrasos significativos e custos adicionais.

"Estamos paralisados" com relação a este programa, declarou o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe nesta terça-feira, endossando a surpresa decisão anunciada na segunda-feira por seu ministro da defesa, Taro Kono.

O Japão inicialmente planejava investir cerca de 450 bilhões de ienes (3,7 bilhões de euros ou US $ 4,16 bilhões à taxa atual) ao longo de 30 anos para a instalação e manutenção de dois equipamentos de defesa antimísseis terrestres do Aegis Ashore.

Um deles deveria estar localizado no oeste do arquipélago e o outro no norte. O governo Abe decidiu adquirir essas duas unidades em 2017, em um momento em que a Coreia do Norte aumentava seus testes de mísseis perto da costa do Japão, e alguns até sobrevoaram seu território.