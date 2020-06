Comunicado do Business Wire :Lucence

A empresa de diagnóstico molecular Lucence e a Agência de Ciência, Tecnologia e Pesquisa (A*STAR) anunciaram hoje os resultados do estudo indicando que o reagente usado no kit de coleta de saliva SAFER-Sample da Lucence inativa o SARS-CoV-2 dentro de 45 segundos após a coleta da amostra. Esse reagente patenteado também estabiliza o ARN viral em temperatura ambiente por até uma semana. Juntas, essas propriedades permitem a coleta de amostras acessível, não invasiva e segura via saliva, o que é essencial para escalar testes econômicos no mundo todo. O reagente usado no kit SAFER-Sample da Lucence foi inventado no Instituto de Bioengenharia e Nanotecnologia da A*STAR.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200616005838/pt/

The SAFER Sample Specimen Collection Kit (Photo: Business Wire)

O kit de coleta SAFER-Sample está registrado como um dispositivo médico de Classe A pela Autoridade de Ciências da Saúde de Singapura e é um kit de coleta de saliva fácil de usar que vem com um frasco de fluido de estabilização para ser misturado com a amostra no ponto de coleta, mantendo o ARN viral estável em temperatura ambiente por até uma semana. Embora o meio de transporte viral convencional exija o transporte em cadeia de frio para evitar a degradação da amostra, o que pode aumentar os custos associados e limitar a geografia dos testes, o meio patenteado da SAFER-Sample significa que as amostras podem ser transportadas para um laboratório sem a necessidade de refrigeração.

Neste novo estudo, Lucence e A*STAR demonstraram que o reagente patenteado fornecido com o kit SAFER-Sample também obteve a inativação completa do vírus SARS-CoV-2 dentro de 45 segundos após a exposição. O meio de transporte viral convencional usado para coletar amostras de zaragatoas nasais e nasofaríngeas não inativa as amostras virais, o que cria risco de exposição ao vírus ativo durante o transporte dos locais de coleta para o laboratório e custos mais altos associados aos procedimentos de manuseio de risco biológico. Os recursos de inativação viral do kit SAFER-Sample poderiam significar uma maior segurança e menor risco de exposição para qualquer pessoa envolvida nos processos de coleta, transporte e teste. A Lucence trabalhou com o Hub de Desenvolvimento de Diagnósticos (DxD) da A*STAR para avaliar as propriedades virucidas do reagente da SAFER-Sample. A Duke-NUS Medical School também foi contratada para realizar o trabalho virucida com o SARS-CoV-2.

Os testes em massa e a triagem de grandes populações são essenciais para reduzir o risco de transmissão, morbidade e mortalidade por COVID-19. Ao eliminar os obstáculos à integridade da amostra e, agora, à biossegurança por meio da inativação viral, o kit SAFER-Sample pode expandir a geografia dos testes, diminuir os custos associados e aumentar a eficiência dos testes em escala em comparação com as abordagens que utilizam meios de transporte viral convencionais.

Estão sendo realizados estudos com parceiros clínicos para avaliar melhor o desempenho do kit SAFER-Sample. Com o apoio do Hub de DxD na verificação e validação, do sistema de gestão da qualidade (SGQ) e do registro regulatório, a Lucence recebeu a certificação ISO13485:2016 por seu SGQ, que controla os processos de fabricação do kit de coleta de saliva SAFER-Sample.

Sobre a Lucence

A Lucence é uma empresa de oncologia de precisão que realiza testes de biópsia líquida de alta sensibilidade e última tecnologia para a detecção de doenças e seleção de tratamentos. A Lucence está sediada em Palo Alto (EUA) e Singapura, e seus serviços são prestados no mundo inteiro através de um laboratório central credenciado. Para mais informações, acesse www.lucence.com.

Sobre a Agência de Ciência, Tecnologia e Pesquisa (A*STAR)

A Agência de Ciência, Tecnologia e Pesquisa (A*STAR) é uma importante agência de P&D; do setor público de Singapura que lidera as pesquisas orientadas à economia para avançar a descoberta científica e desenvolver tecnologias inovadoras. Por meio da inovação aberta, colaboramos com nossos parceiros nos setores público e privado em benefício da sociedade. Como uma Organização de Ciência e Tecnologia, a A*STAR preenche a lacuna entre a academia e a indústria. Nossa pesquisa cria crescimento econômico e empregos para Singapura, além de aprimorar as condições de vida, contribuindo com benefícios sociais, como a melhoria dos resultados em saúde, vida urbana e sustentabilidade. Desempenhamos um papel fundamental na criação e desenvolvimento de vários talentos e líderes em nossa agência e entidades de pesquisa, na comunidade de pesquisa e na indústria em geral. As atividades de P&D; da A*STAR abrangem os setores de ciências biomédicas e físicas, além de engenharia, com entidades de pesquisa localizadas principalmente em Biopolis e em Fusionopolis. Para acompanhar as novidades, acesse www.a-star.edu.sg. Para obter informações sobre o Hub de Desenvolvimento de Diagnóstico (DxD), acesse https://www.a-star.edu.sg/accelerate/innovation-offerings/diagnostics-development-hub

Siga-nos no Facebook | LinkedIn | Instagram | YouTube

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200616005838/pt/

Assessoria de imprensa da Lucence Gabriel Yap media@lucence.com

Assessoria de imprensa da A*STAR Lynn Hong hongxl@hq.a-star.edu.sg +65 6419 6597

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.