Américas se aproximam de 4 milhões de casos de covid-19, diz Opas

Diretora da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Carissa Etienne afirmou que as Américas se aproximam de 4 milhões de casos da covid-19 e também que a disseminação da pandemia "acelera na região". A declaração foi dada durante entrevista coletiva da entidade nesta terça-feira, 16, na qual Etienne insistiu na necessidade de haver "mais do que nunca parceria e cooperação" nas Américas para enfrentar a emergência de saúde.



Etienne informou que, até o dia 15, o braço da Organização Mundial de Saúde (OMS) na região havia sido notificado sobre mais de 3,8 milhões de casos da covid-19, com "quase 206.300 mortes".



A autoridade também informou que a Opas reforçou sua capacidade local em escritório de campos em áreas fronteiriças da Amazônia, inclusive no Estado de Roraima.



Na Colômbia, a entidade está na cidade de Leticia, provendo assistência técnica e facilitando comunicações bilaterais com a Venezuela, disse também. "A Opas está apoiando os países a lidar com a disseminação da covid-19 em áreas fronteiriças, seja estabelecendo presença local ou reforçando a capacidade das autoridades de saúde locais", afirmou.