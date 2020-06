UE quer revisar política comercial

A Comissão Europeia lançou nesta terça-feira (16) uma consulta com os países da União Europeia (UE), o Parlamento Europeu e a sociedade civil para redefinir a política comercial do bloco com base em suas novas prioridades, como a transição ecológica e as "lições" do novo coronavírus.

"A pandemia atual está remodelando o mundo como o conhecemos e nossa política comercial deve ser adaptada para ser mais eficaz na busca dos interesses europeus", afirmou o comissário europeu do Comércio, Phil Hogan, em comunicado.

Bruxelas, responsável pela política comercial da UE, deve apresentar até o final do ano os resultados de suas consultas que, entre outros aspectos, devem abordar como "melhorar a igualdade de condições e a proteção das empresas" na UE, explica o comunicado.

O desenvolvimento de uma economia "sustentável", a reforma da Organização Mundial do Comércio (OMC), a contribuição do comércio para enfrentar desafios como as mudanças climáticas ou a digitalização e a "consolidação" das relações com os "principais parceiros" são outros dos pontos.

Os acordos comerciais assinados pela UE, potência comercial mundial, têm sido alvo de críticas de ONGs e da sociedade civil, seja por medo de seu impacto na agricultura ou pelo respeito aos direitos humanos de seus parceiros comerciais.