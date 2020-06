Autoridade Palestina destrói documentos por medo de incursões israelenses

Os serviços de segurança palestinos destruíram recentemente documentos secretos por medo de incursões israelenses em setores sob controle palestino na Cisjordânia, partes da qual Israel deseja anexar, afirmaram fontes palestinas à AFP.

Segundo várias fontes das forças de segurança, que exigiram anonimato, teme-se que isso ocorra assim que o governo israelense decidir em 1º de julho sobre a implementação do plano dos Estados Unidos para o Oriente Médio.

Israel planeja apresentar neste dia sua estratégia para a aplicação deste plano que inclui, em particular, a anexação por Israel das colônias e do Vale do Jordão na Cisjordânia, território palestino ocupado desde 1967.

Os palestinos rejeitam este plano, que fragmentaria seu tão esperado Estado e não teria Jerusalém Oriental como capital, como desejam.

"Recebemos a ordem de destruir documentos confidenciais e obedecemos", disse à AFP uma fonte palestina, sem especificar a natureza dos documentos.

Na Cisjordânia vivem 2,7 milhões de palestinos e mais de 450.000 israelenses, que moram em colônias consideradas ilegais pelo direito internacional.