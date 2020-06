Egito prende jornalista por aparecer no canal Al-Jazeera, denunciam ONGs

As autoridades do Egito prenderam um jornalista abertamente crítico ao governo do Cairo, após sua aparição no canal do Catar "Al Jazeera" - denunciaram várias organizações de defesa da liberdade de imprensa.

Mohamed Monir, de 65 anos, foi preso por policiais à paisana na madrugada de segunda-feira, em Guizeh, próximo ao Cairo, informou o Comitê para a Proteção dos Jornalistas (CPJ) em um comunicado.

Monir é acusado de "pertencer a um grupo terrorista, espalhar notícias falsas, uso incorreto das redes sociais", segundo a ONG com sede em Nova York.

"As autoridades egípcias devem imediata e incondicionalmente libertar Mohamed Monir e retirar essas acusações sem fundamentação", afirmou o coordenador do CPJ para o Oriente Médio e a África do Norte, Sherif Mansour, que destacou também os problemas de saúde do detido.

O jornalista está sob prisão provisória por um período renovável de 15 dias, informou a ONG, que cita seu advogado, Nabeh al-Ganadi.