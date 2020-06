Berlim considera 'importante' presença de tropas americanas que Trump quer reduzir

A presença de tropas americanas na Alemanha é "importante" para a segurança americana e europeia - afirmou o ministro das Relações Exteriores alemão, Heiko Maas, nesta terça-feira (16), após o anúncio de Donald Trump de que quer reduzir significativamente essa presença.

"Acreditamos que a presença americana na Alemanha é importante para a segurança não apenas da Alemanha, mas também para a segurança dos Estados Unidos e, especialmente, para a segurança da Europa", disse Maas durante uma visita à Polônia.

O presidente americano assegurou na segunda-feira que a presença de 52.000 soldados americanos atualmente na Alemanha, principal âncora das forças americanas da Otan, representava "um custo enorme para os Estados Unidos".

"Então, reduziremos o número, para 25.000", afirmou.

Trump justificou sua decisão pelo fato de a Alemanha não contribuir o suficiente para o orçamento da Otan.

"A Alemanha é devedora, eles são devedores há anos e devem bilhões de dólares à Otan e precisam pagar. Então, estamos protegendo a Alemanha e eles são devedores. Isso não faz sentido", afirmou.

Heiko Maas disse que Berlim não havia recebido detalhes sobre a data e os termos dessa redução de contingente.

"Nem o Departamento de Estado nem o Pentágono foram capazes de fornecer informações sobre isso", declarou, acrescentando que qualquer alteração na arquitetura da segurança europeia "deve ser absolutamente discutida".

O assunto será debatido na quarta-feira durante uma reunião por videoconferência dos ministros da Defesa da Otan.

"Este é um acordo bilateral entre a Alemanha e os Estados Unidos, mas a questão é importante para a Aliança", comentou nesta terça o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, na sede do organismo em Bruxelas.

Sem comentar as acusações de Donald Trump, Jens Stoltenberg defendeu sua demanda por uma melhor partilha do ônus dos gastos com defesa. "Há um longo caminho a percorrer antes de atingir 2% do PIB" que cada país se comprometeu a dedicar aos seus gastos militares em 2024, disse ele.

O anúncio de Donald Trump e seus ataques a Berlim aumentaram as tensões entre Washington e seus aliados europeus na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

"A Alemanha foi descrita cinco vezes como delinquente", protestou um diplomata europeu, indignado com essas acusações.

As tropas americanas estão estacionadas na Alemanha desde o final da Segunda Guerra Mundial, mas as ambições militares da Rússia de Vladimir Putin lhes deram uma nova importância.

Durante uma coletiva de imprensa conjunta com Heiko Maas, o chanceler polonês, Jacek Czaputowicz, manifestou seu apoio: "Do nosso ponto de vista, as forças americanas na Alemanha também são úteis para nossa segurança. Gostaríamos que essa presença na Alemanha fosse mantida".