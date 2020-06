Comunicado do Business Wire :Thales

De acordo com o Thales Access Management Index de 2020 - Edição para os Estados Unidos e Brasil1 - quatro em cada dez profissionais de segurança de TI ainda consideram os usuários e senhas como um dos meios mais eficazes de proteger o acesso a suas infraestruturas de TI, mesmo que a maioria das violações relacionadas a hackers resulte de credenciais de usuário fracas, roubadas ou reutilizadas. Na verdade, a grande maioria dos entrevistados indica que suas respectivas organizações planejam expandir o uso de usuário e senha, sendo este um elo fraco já reconhecido por adicionar vulnerabilidades e insatisfação dos próprios usuários com o uso excessivo de senhas. Isso é particularmente interessante, considerando o aumento do ambiente de trabalho remoto. Essa confiança excessiva em um método desatualizado de autenticação é uma realidade, apesar da metade dos líderes de TI revelarem que o gerenciamento de acesso seguro agora é uma prioridade para os conselhos de administração.

A Thales realizará um webinar sobre o "Estudo sobre Gerenciamento de Acesso Seguro no Brasil em 2020" que acontecerá no dia 16 de julho às 11:00 - horário de Brasília. O webinar abordará as estatisticas mais importantes do estudo e como a gestão de acesso seguro pode ser usada para superar o desafios atuais, e a consequente modificação do perímetro de segurança. Para participar, registre-se aqui.

Examinando 300 tomadores de decisão de TI nos EUA e no Brasil, a nova pesquisa da Thales concluiu que a maioria dos profissionais de TI no Brasil (61%) revelou que a vulnerabilidade do acesso à rede local é um dos maiores alvos dos ataques cibernéticos, seguido pela vulnerabilidade de infraestrutura (59%) e portais da web (59%). A Transformação Digital já é uma realidade que demanda novas tecnologias e provavelmente está aumentando seus níveis de risco e pontos de falha sujeitos a um ataque cibernético.

Encontrando o equilíbrio entre Segurança e Conveniência diante do "novo normal"

A recente explosão do ambiente de trabalho remoto provocado pela contingência que estamos vivendo obrigou os departamentos de TI a entrarem em um conflito quanto à segurança e conveniência em um momento em que os riscos se encontram em seus mais altos níveis. Mesmo em um cenário de rápida evolução do gerenciamento de acesso, a grande maioria (94%) dos entrevistados do relatório afirma que as políticas de segurança de sua organização em relação ao gerenciamento de acesso foram influenciadas por violações no ano anterior. Apesar disso, mais da metade (58%) dos entrevistados afirma que eles ainda permitem que os empregados de sua organização façam login em recursos corporativos usando credenciais de redes sociais - uma prática considerada arriscada. Na verdade, menos de um terço (28%) consideram as credenciais de redes sociais como uma das melhores ferramentas para proteger a autenticação na Web e na nuvem.

De acordo com o relatório, as preocupações com segurança (88%) e/ou ameaças de violação em grande escala (84%) são os fatores mais propensos a levar as organizações a implementar ou planejar a implementação de uma solução de gerenciamento de acesso. Isso destaca a abordagem reativa que muitas organizações estão adotando, em vez de uma abordagem mais eficaz e proativa.

Adoção acelerada na nuvem agrega maior complexidade

À medida que as organizações adotam mais aplicações e serviços em nuvem, é essencial a segurança no acesso aos mesmos e quase todos os entrevistados (97%) preveem problemas para sua organização, caso isso não seja feito de forma eficaz. A maioria dos entrevistados também (98%) indicam que o gerenciamento de acesso na nuvem é propício para facilitar a adoção geral da nuvem, e que eles pretendem centralizar a gestão de acesso. Segundo o relatório, a autenticação biométrica (64%), a autenticação de dois fatores (62%) e logon único inteligente (40%) são vistos pelos entrevistados brasileiros como as melhores ferramentas para proteger aplicações na nuvem e na web.

Melhores práticas na Gestão de Acesso ainda restritas a poucos usuários

Apesar da confiança excessiva nos métodos de autenticação, tal como nome de usuário e senha, o uso da autenticação multifator está aumentando, com quase todos os entrevistados (95%) informando que a implementaram. No entanto, apenas 15% afirmam usar uma solução multifator dedicada. O logon único inteligente (SSO) pode ser o recurso de gerenciamento de acesso menos amplamente adotado (59%). Porém, mais de um quarto (26%) dos entrevistados planeja implementar essa tecnologia no próximo ano. Além disso, uma grande maioria (86%) dos entrevistados planeja expandir o uso do SSO, dando uma indicação de sua crescente importância.

"A inovação na segurança de acesso nos permite superar a dependência das senhas, que são comprovadamente ineficientes na proteção de dados", afirma Sérgio Muniz, diretor de vendas na América Latina das soluções de Identity & Access Management na Thales. "As organizações que utilizam acesso na nuvem e autenticação sem senha para escalar a adoção segura na nuvem poderão atender à crescente necessidade de maior segurança, especialmente no momento em que o controle de acesso é essencial para a força de trabalho remota atual. A eliminação de usuário e senha como único método de autenticação e uso mais amplo de logon único inteligente resultará em um maior nível de segurança e conveniência, à medida que mais e mais aplicações são instaladas fora do tradicional perímetro de segurança."

1O 2020 Access Management Index é uma pesquisa junto a 300 profissionais de TI nos EUA e no Brasil sobre responsabilidade por e influência sobre segurança de dados e TI. A pesquisa, os relatórios e as análises foram conduzidos por Vanson Bourne por encomenda da Thales.

Sobre a Thales

Thales (Euronext Paris: HO) é um líder global em tecnologia que está construindo o futuro do mundo, hoje. O Grupo fornece soluções, serviços e produtos aos seus clientes nos mercados aeronáutico, espacial, transporte, identidade e segurança digital e defesa. Com 83 mil funcionários em 68 países, a Thales gerou receitas de EUR 19 bilhões em 2019 (em uma análise pro forma incluindo a Gemalto por 12 meses).

A Thales está investindo principalmente em inovações digitais - conectividade, Big Data, inteligência artificial e cibersegurança - tecnologias que apoiam negócios, organizações e governos em seus momentos decisivos.

