Nova Zelândia detecta primeiros casos de COVID-19 em 25 dias

A Nova Zelândia registrou nesta terça-feira (16) dois novos casos de coronavírus, depois de 25 dias sem notificação de qualquer contágio.

As duas pessoas portadoras da COVID-19 chegaram ao país recentemente do Reino Unido, informou o ministério da Saúde, que indicou que os casos "estão vinculados".

Apenas os cidadãos neozelandeses e suas famílias podem entrar no arquipélago, com poucas exceções, como pessoas que viajam por razões profissionais ou humanitárias.

Qualquer pessoa que chega ao país deve cumprir uma quarentena de 14 dias.

No arquipélago do Pacífico Sul, onde vivem cinco milhões de pessoas, foram registrados 1.154 casos e 22 mortes por coronavírus.

Na semana passada, as autoridades anunciaram que o país não tinha mais casos ativos e suspenderam todas as restrições nacionais, como as medidas de distância de segurança e os limites às concentrações em vias públicas.

Na segunda-feira, a primeira-ministra Jacinta Ardern, explicou que não declarou o país livre do vírus porque "teremos novos casos no futuro".