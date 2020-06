Comunicado do Business Wire :Dole Food Company

A Dole Food Company anunciou hoje que 11 fazendas de banana na Colômbia e duas no Equador alcançaram a certificação do Padrão Internacional de Uso Responsável da Água da Aliança para Administração de Água (Alliance for Water Stewardship, AWS), por elevar a gestão da água a um nível mais alto nas operações de cultivo e abastecimento da Dole e na agricultura.

O padrão visa gerar benefícios sociais, ambientais e econômicos a nível horizontal, que abrangem todos os usuários de uma determinada bacia hidrográfica, permitindo que entendam melhor como o uso da água afeta os outros e para que trabalhem de forma colaborativa e transparente para a gestão sustentável da água.

No recém-lançado Relatório de Responsabilidade Corporativa e Sustentabilidade de 2020, a Dole identificou a conservação e a otimização da água como a prática sustentável mais relevante e impactante em suas operações.

Ao adotar esse padrão de gestão da água, a Dole e seus produtores continuam avançando progressivamente em direção a uma governança hídrica ainda mais responsável e à mitigação dos desafios de água para a cadeia de abastecimento nas operações da banana. O conhecimento e a experiência dessas 13 fazendas serão compartilhados em outras regiões agrícolas da Dole.

A conquista da certificação da AWS faz parte de um programa de colaboração plurianual envolvendo a Dole e seus produtores, juntamente com o Fundo Mundial para a Natureza (World Wide Fund for Nature, WWF) e a varejista de alimentos EDEKA, na Alemanha, com o objetivo de promover a sustentabilidade em fazendas de bananas no Equador e na Colômbia. Além de um uso mais sustentável da água, o programa inclui gerenciamento integrado de cultivo, conservação e promoção de ecossistemas e biodiversidade, proteção climática, gestão de resíduos e aspectos sociais.

"Claramente, agora há mais pressão sobre os recursos hídricos locais, também impulsionada pela demanda global da cadeia de abastecimento, do que em qualquer outra época da história. As partes interessadas responsáveis, inclusive agricultores, comerciantes, varejistas, municípios e cidadãos individuais, reconhecem que somente por meio da colaboração e da ação coletiva podemos manter um fornecimento saudável e robusto de água doce para as pessoas e a natureza", afirmou Johannes Schmiester, gerente sênior de projetos da Water Stewardship da WWF Alemanha. "E precisamos de parceiros de liderança para tomar a iniciativa e se comprometerem a fazer a sua respectiva parte em prol da sustentabilidade desse recurso vital do qual todos dependemos".

Xavier Roussel, vice-presidente de marketing e sustentabilidade da Dole Food Company, declarou: "Na agricultura, sempre houve uma dependência mútua entre vizinhos, mas a AWS levou esses relacionamentos a um nível mais alto criando formalmente plataformas de água locais que dependem das mesmas fontes de água. É importante pensar além das fronteiras de nossas fazendas. Muitas questões de sustentabilidade com as quais lidamos precisam de soluções mais holísticas e colaborações locais estreitas para oferecer melhorias para todos".

Sobre a Dole Food Company

A Dole Food Company, Inc. é uma das maiores produtoras e comerciantes mundiais de frutas e legumes frescos de alta qualidade. A Dole lidera o mercado em muitos dos produtos que vende e também em matéria de educação nutricional. Para mais informações, acesse www.dole.com.

