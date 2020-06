Comunicado do Business Wire :Ascend Performance Materials

A Ascend Performance Materials apresentou o Acteev Protect?, uma tecnologia inovadora especialmente formulada para proteção contra o crescimento de mofo, fungos e outros micróbios para manter os tecidos têxteis e os tecidos não tecidos mais saudáveis por mais tempo.

Ascend Performance Materials' Acteev Protect is a breakthrough in antimicrobial fabrics. Unlike topical treatments, Acteev Protect stays active throughout the life of the application.

A tecnologia representa um grande avanço para a proteção de máscaras, vestuário, estofados, filtros de ar e muito mais, disse Lu Zhang, Ph.D. e vice-presidente da Ascend, que lidera o lançamento do Acteev. "Bactérias, mofo e outros micróbios que crescem em tecidos e filtros fazem com que o item se quebre, perca a cor e exale cheiros desagradáveis", disse ela. "O Acteev Protect protege contra esse crescimento microbiano, mantendo os artigos limpos."

A tecnologia está em desenvolvimento há vários anos, mas com a recente escassez de artigos resistentes ao crescimento microbiano, a Ascend acelerou o lançamento do produto em parceria com laboratórios independentes para testar e realocar recursos para aumentar a produção. "A atual escassez global de materiais resistentes a micróbios não terminará, salvo se os fabricantes conseguirem obter o meio certo", disse Lu. "Vimos uma maneira de atender rapidamente a essas necessidades urgentes com esta tecnologia inovadora."

O Acteev Protect combina a tecnologia de íons de zinco com tecidos, não tecidos e malhas à base de poliamida. Os íons de zinco ativos são incorporados à matriz polimérica, oferecendo uma solução duradoura que não sai, ao contrário de revestimentos ou acabamentos tópicos. Os tecidos de poliamida são duráveis e macios para a pele, e o meio de filtragem não tecido (disponível como nanofibras, soprado por fusão e fiado) afasta eficientemente as partículas indesejáveis.

O zinco incorporado em sua forma iônica é um poderoso inibidor do crescimento bacteriano, disse Vikram Gopal, Ph.D., vice-presidente sênior de tecnologia da Ascend. "O zinco é um elemento essencial necessário para o crescimento bacteriano, de modo que as bactérias imediatamente o permitem dentro do corpo celular. Mas o íon de zinco supera outros elementos essenciais, como manganês e magnésio, e estrangula seus canais de ingestão", disse ele. "Sem esses minerais, os micróbios não podem crescer ou se reproduzir."

Outros produtos usam a prata como antimicrobiano, disse Vikram, mas esse metal tem consequências ambientais indesejáveis. "A prata é normalmente usada como acabamento ou revestimento", disse ele. "Esse processo consome muita água e o excesso de prata precisa ser descartado, o que acaba, no fim das contas, indo parar nas nossas vias fluviais."

O zinco, no entanto, é rotulado como Geralmente considerado seguro pela Administração de Alimentos e Medicamentos (Food and Drug Administration) dos EUA.

Além disso, os tecidos apresentam todos os benefícios das poliamidas premium, que oferecem mais conforto que o polipropileno nas máscaras de uso único e permitem que malhas e tecidos sejam tingidos, impressos e lavados.

Os tecidos e malhas de poliamida 66 têm vantagens consideráveis em relação a outros tipos de náilons em peças de vestuário e outras aplicações têxteis, disse Harrie Schoots, presidente eleito da Associação Americana de Químicos e Coloristas Têxteis (American Association of Textile Chemists and Colorists) e líder comercial sênior dos negócios têxteis da Ascend.

"Este material resiste à abrasão e não solta ou rasga as microfibras. Tem um toque macio e um excelente caimento, e pode ser tingido de cores sólidas ou brilhantes", disse Harrie. "Os uniformes ou roupas desportivas fabricadas com o Acteev Protect serão duráveis e confortáveis, e poderão ser desenvolvidas para atender às tendências atuais de cores."

Além disso, esses recursos durarão por toda a vida útil da peça. "Como os íons de zinco são incorporados durante o processo de polimerização, os artigos de malha e tecidos feitos com o Acteev Protect suportam até 50 lavagens ou mais", disse Harrie.

A Ascend é a maior produtora totalmente integrada de resinas de poliamida 66 do mundo e também fabrica fibras e produtos químicos. O Acteev Protect é a primeira oferta de produto da empresa disponível em fatores de forma de tecido prontos para uso. A empresa planeja estender a linha nos próximos meses para incluir tecidos de poliamida 66 para aplicações médicas e plásticos de engenharia para superfícies de alto toque.

O Acteev Protect não protege usuários ou terceiros contra bactérias causadoras de doenças.

Sobre a Ascend Performance Materials

A Ascend Performance Materials é fornecedora premium global de plásticos, fibras e produtos químicos de alta qualidade, e a maior produtora integrada de resina PA66. Com sede em Houston, Texas, a Ascend possui nove unidades globais, entre elas, cinco unidades de fabricação totalmente integradas localizadas no sudeste dos Estados Unidos e uma unidade de compostos plásticos de engenharia na Europa, todas dedicadas à inovação e à produção segura. Com três das maiores unidades de processamento químico do mundo, os materiais da Ascend formam elementos presentes em produtos utilizados em aplicações diárias, de vestuário e airbags a braçadeiras, placas de circuito, tapetes e peças de automóveis. As 2.600 pessoas que compõem a força de trabalho global da Ascend têm como compromisso fazer a diferença nas comunidades onde atuamos e liderar o desenvolvimento de soluções de materiais que inspiram todas as pessoas diariamente e em todos os lugares.

Juntos, estamos fazendo a diferença. Juntos, estamos inspirando todos os dias.

