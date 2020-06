Comunicado do Business Wire :Solasia Pharma K.K.

A Solasia Pharma K.K. (TOKYO:4597, sede: Tóquio, Presidente e CEO: Yoshihiro Arai, a seguir denominada "Solasia"), uma empresa farmacêutica especializada sediada na Ásia, anunciou hoje os resultados positivos do estudo pivotal de Fase 2 com o SP-02 (uma nova droga anticâncer, nome genérico internacional: darinaparsina, a seguir denominada "darinaparsina") para linfoma de células T periférico recidivado ou refratário (a seguir denominado "PTCL") na Ásia.

-- O endpoint primário (efeito antitumoral) foi alcançado.

-- Não foram identificadas novas preocupações de segurança na análise de segurança.

-- Este estudo foi conduzido como o teste final de registro para a indicação de PTCL recidivante ou refratário. A Solasia começa a se preparar para o Arquivamento de NDA

A darinaparsina é uma nova droga de direcionamento mitocondrial (composto orgânico de arsênico) que foi desenvolvida para o tratamento de vários tipos de câncer hematológico e câncer sólido. Este estudo foi conduzido como um estudo multinacional, multicêntrico, com um único segmento, aberto, não aleatório, para avaliar a eficácia e segurança da monoterapia com darinaparsina em pacientes recidivados ou refratários com PTCL no Japão, Coreia do Sul, Taiwan e Hong Kong.

A Solasia tem uma licença mundial exclusiva para desenvolver e comercializar darinaparsina. Para o mercado japonês, a Solasia já assinou um contrato de licença exclusivo com a Meiji Seika Pharma Co., Ltd., para a comercialização de darinaparsina, e com a HB Human BioScience SAS para a América Latina. Com base nesses resultados positivos, a Solasia buscará ativamente parceiros de licenciamento para os Estados Unidos, Europa e outras regiões.

Sobre a darinaparsina (SP-02)

A darinaparsina é um novo agente mitocondrial (organoarsênico) que está sendo desenvolvido para o tratamento de vários cânceres hematológicos e sólidos. Em um estudo de fase 2 nos EUA, a darinaparsina demonstrou evidência de atividade clínica no linfoma, em particular no PTCL. Além disso, o estudo de fase 1 realizado nos EUA e o estudo de fase 1 da Pan-Ásia demonstraram eficácia e segurança positivas. A darinaparsina recebeu a designação de medicamento órfão nos EUA e na UE. Para mais informações, visite https://www.solasia.co.jp/en/pipeline/sp-02.html

Sobre linfoma de células T periférico (PTCL)

Linfoma maligno é um termo geral para descrever tumores que se desenvolveram a partir de linfócitos, principalmente no tecido imune (linfonodos). Uma variedade de caracterizações patológicas clínicas presentes no linfoma maligno. O linfoma maligno é classificado como linfoma de Hodgkin (HL) e linfoma não-Hodgkin (NHL). O NHL consiste principalmente em linfoma de células B e linfoma de células T. É relatada a incidência relativamente maior de linfoma de células T em vez de linfoma de células B no Japão e na Ásia. O PTCL é um importante subtipo de linfoma de células T com alta taxa de incidência. Embora não exista tratamento padrão estabelecido para tratar PTCL, a terapia com CHOP é amplamente utilizada como tratamento de linha de frente. No entanto, existe uma grande necessidade de terapias mais eficazes e seguras, uma vez que a eficácia clínica do CHOP no tratamento da PTCL é limitada. Além disso, não existem terapias de resgate padrão para PTCL, e são necessárias novas terapias inovadoras.

Sobre a Solasia

A Solasia é uma empresa farmacêutica especializada sediada na Ásia, com a missão "remédios melhores para um futuro melhor". Para tratar de necessidades médicas não atendidas na área de oncologia, desenvolvemos medicamentos inovadores para contribuir para a vida saudável do paciente e fornecer opções de tratamento para os profissionais de saúde. Para mais informações, visite https://www.solasia.co.jp/en/

