Comunicado do Business Wire :AlertEnterprise Inc.

A AlertEnterprise Inc. anunciou hoje que sua solução Guardian passou a ser um SAP Endorsed App (um aplicativo aprovado pela SAP) e está disponível para compra on-line no SAP® App Center. Aplicativos SAP Endorsed Apps são uma nova categoria de soluções do ecossistema de parceiros da SAP, que ajudam os clientes a se tornarem empresas mais inteligentes e bem posicionadas para competir no mercado. Os aplicativos aprovados tendem a oferecer valor com os resultados desejados.

"Temos a satisfação de anunciar que o Guardian é agora um aplicativo aprovado pela SAP", declarou Jasvir Gill, fundador e CEO da AlertEnterprise. "No atual novo normal após a COVID-19, as empresas vêm reavaliando como gerenciam o acesso a seus ambientes de trabalho para reforçar a segurança, a proteção e a privacidade de sua mão de obra, sem com isso comprometer a experiência e a produtividade. A integração em tempo real do Guardian às soluções SAP SuccessFactors® ajuda empresas a manter sua força de trabalho em segurança, com acesso sem atrito e seguro a ambientes de trabalho".

Os aplicativos SAP Endorsed Apps contam com certificação superior da SAPe segurança adicional, testes aprofundados e medições em relação a resultados referenciais de mercado. O Guardian se conecta aos recursos humanos (RH) e à segurança física para proporcionar governança de acesso automatizada e baseada em papéis para integração e transferências de funcionários, alterações de cargo e situações de desligamento. Os novos módulos de governança e informações de acesso a saúde e segurança sobre COVID-19 também estão disponíveis para ajudar as empresas a retornar com segurança seus funcionários às atividades e protegê-los no trabalho de maneira controlada e segura.

"Inovações de ecossistema são essenciais para a visão e a oferta de soluções empresariais inteligentes da SAP", afirmou Tom Roberts, vice-presidente sênior de sucesso de soluções de parceiros da SAP. "Parabenizamos a AlertEnterprise por adquirir o status de aplicativo aprovado para sua solução Guardian. Parceiros como a AlertEnterprise estão posicionados para nos ajudar a concretizar uma visão e oferecer inovações a nossos clientes de modo rápido, fácil e com soluções que obtiveram certificação e suporte superiores da SAP".

A solução Guardian está disponível para descoberta e compra digitais no SAP App Center, o marketplace digital para soluções de parceiros da SAP. O SAP App Center proporciona aos clientes acesso em tempo real a cerca de 1.500 soluções inovadoras de parceiros, que complementam e ampliam as soluções da SAP, possibilitando a transformação digital de seus negócios.

Sobre a AlertEnterprise

Na AlertEnterprise, a identidade digital e a confiança estão no centro de tudo que fazemos. Nossa missão é unir pessoas, processos, dados e tecnologias de uma forma única, para ajudar organizações a proteger o que mais importa. Chamamos isso de convergência digital. Desenvolvemos soluções de convergência de segurança transformadoras, que proporcionam governança de identidade, gerenciamento de acesso, inteligência de segurança e validação de conformidade em ambientes empresais de TI, RH, cibersegurança e segurança física.

