Adolescente acusado de esfaquear estudante em NY é condenado à prisão

Um adolescente de 14 anos envolvido no latrocínio (roubo seguido de morte) de Tessa Majors, uma universitária de 18 anos, em dezembro em Nova York, foi condenado nesta segunda-feira (15) a 18 meses de prisão em um estabelecimento juvenil, informou o departamento jurídico de NYC.

O jovem, que tinha 13 anos quando cometeu o crime, foi julgado em tribunal de questões de família. Ele ficará sob custódia dos serviços para a infância do governo municipal, informou o departamento em comunicado.

Ele foi detido pela polícia no dia seguinte ao crime e confessou estar envolvido.

A juíza Carol Goldstein decidiu que ele deve cumprir pelo menos seis meses da sentença em uma prisão juvenil. Os serviços para a infância poderão então libertá-lo e monitorar seu progresso na comunidade.

Tessa Majors, 18, caloura no Barnard College, foi atacada por três adolescentes, com idades entre 13 e 14 anos, enquanto passeava pelo Morningside Park, em Manhattan, no dia 11 de dezembro. Esse espaço público separa o Barnard College e a Columbia University do Harlem, um bairro predominantemente negro no noroeste da ilha.

Segundo a acusação, Majors foi encontrada fora do parque sangrando muito, devido a vários ferimentos com arma cortante no peito. Mais tarde, morreu no hospital.

O garoto disse que os três amigos foram ao parque com a intenção de roubar e que passou a faca para o jovem que a esfaqueou, enquanto outro apertou o pescoço dela para imobilizá-la.

O processo contra os outros dois acusados, que agora têm 15 anos e serão julgados como adultos, está pendente na Suprema Corte de Manhattan.