Jornal El País anuncia nomeação de novo diretor

O jornal espanhol El País anunciou nesta segunda-feira a nomeação como o novo diretor de Javier Moreno, que já ocupava o cargo, no lugar de Soledad Gallego-Díaz, que solicitou a substituição após dois anos como a primeira mulher a dirigir o jornal.

"O conselheiro delegado da Prisa e o presidente do Conselho de Administração do El País, Manuel Mirat, propuseram a Javier Moreno a substituição de Soledad Gallego-Díaz, que, após completar dois anos de seu compromisso inicial, solicitou a substituição da empresa", informou o jornal.

Moreno já era diretor entre 2006 e 2014, período em que "realizou a primeira grande reforma da edição impressa" e "fundiu as redações impressas e digitais para lançar a atual edição digital", acrescentou o jornal. Nesse período, ele também fez um corte significativo na força de trabalho.

Na próxima quarta-feira, sua nomeação "será submetida a votação consultiva pela equipe do jornal", afirmou o texto.

No El País, trabalhou nas seções de Economia e Internacional, foi correspondente em Berlim, foi diretor adjunto e atualmente está encarregado da edição da América, com sede na Cidade do México.