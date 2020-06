Hamas pede 'união e resistência' contra plano de anexação israelense

O movimento islamita Hamas, no poder da Faixa de Gaza, exortou nesta segunda-feira (15) a "unidade e a resistência" dos palestinos frente ao plano israelense de anexação de partes da Cisjordânia ocupada.

"Chamamos a enfrentar o projeto de anexação mediante a resistência em todas as suas formas (...) e instamos nosso povo a transformar esta prova em uma ocasião para voltar a encaminhar o projeto palestino", destacou em coletiva de imprensa em Gaza um alto funcionário do Hamas, Salah al Bardawil.

"É dever de todo cidadão palestino livre levantar-se contra esta flagrante agressão a nossa terra", acrescentou, pedindo a "união da classe política palestina" diante do plano do presidente americano, Donald Trump, para tentar resolver o conflito israelense-palestino.

Segundo seu planejamento, Israel deve apresentar a partir de 1º de julho sua estratégia para pôr em marcha o plano do governo Trump para o Oriente Médio, que promove a anexação por Israel de colônias e do vale do Jordão na Cisjordânia ocupada.

Pouco depois do chamado do Hamas, o exército israelense anunciou que um foguete tinha sido lançado da Faixa de Gaza para Israel, o primeiro em mais de um mês.

O exército israelense respondeu, atacando posições do Hamas no enclave palestino, segundo fontes de segurança israelenses e palestinas.

"Aviões atacaram uma infraestrutura do Hamas" no sul da Faixa de Gaza e "tanques tomaram como alvo postos militares" do movimento islamita, informou o exército.

Os palestinos, do Hamas ao partido Fatah, do presidente Mahmud Abbas, rejeitam o plano americano, que propõe a criação de um Estado palestino em um território fragmentado e sem Jerusalém oriental como capital.

Hamas e Fatah mantêm sérias desavenças desde que os islamitas tomaram o controle da Faixa de Gaza em 2007, após quase se enfrentarem em uma guerra civil um ano depois de vencer as eleições parlamentares. Todos os esforços de reconciliação fracassaram.