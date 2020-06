Ao menos 24 soldados morrem em ataque jihadista no Mali

Pelo menos 24 soldados morreram no domingo em um ataque atribuído a grupos extremistas islâmicos no centro do Mali, em uma região isolada pela guerra, informou o exército nesta segunda-feira (15).

O balanço desta emboscada a um comboio militar na localidade de Bouka Weré, a cem quilômetros da fronteira com a Mauritânia, poderia ser muito mais elevado.

Autoridades militares tinham informado à AFP anteriormente que dos 64 soldados que estavam no comboio composto por uma dezena de veículos apenas 20 tinham sido localizados. Os outros ou tinham falecido ou estavam desaparecidos.

Ataques de grupos jihadistas no Mali e em países vizinhos mataram centenas de soldados nos últimos meses.

Embora em 2015 tenha sido assinado um acordo de paz com os outrora rebeldes separatistas do norte, o país é cenário de ataques de grupos jihadistas vinculados à rede Al Qaeda e ao grupo Estado Islâmico, e também de violência intercomunitária.