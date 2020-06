Fed lança programa de ajuda a médias empresas nos EUA

O Federal Reserve (Fed) lançou nesta segunda-feira um programa de empréstimos a médias empresas que completa a bateria de medidas econômicas adotadas por Washington na luta contra os efeitos da pandemia.

O plano do banco central americano busca evitar o fechamento de empresas que sofrem com as medidas de confinamento impostas nos Estados Unidos desde meados de março. Chamado "Main Street Lending Program", ele permite ao Fed emprestar dinheiro a empresas muito grandes para terem acesso aos créditos já concedidos dentro do plano aprovado pelo governo e Congresso para apoiar a economia ante a crise sanitária.

Ao contrário dos empréstimos do governo, transformados em subsídios a empresas que, majoritariamente, usam os mesmos para pagar salários, os do Fed não podem ser eliminados. O valor mínimo dos créditos, de cinco anos, será de 250 mil dólares, cifra bem abaixo do milhão de dólares previsto inicialmente.

As empresas contempladas serão as que estavam em boas condições antes da crise, e que tenham pelo menos 15 mil funcionários e volume de negócios anual de até 5 bilhões de dólares. Para garantir os empréstimos, o Tesouro irá destinar 75 bilhões de dólares.