Canadá e EUA avaliam estender fechamento da fronteira comum, diz Trudeau

Ottawa e Washington estão em diálogo para uma possível extensão do fechamento da fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos, diante da preocupação persistente com a expansão do novo coronavírus, disse o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau.

"Estamos negociando com os americanos uma possível extensão dessa restrição de fronteira", disse Trudeau.

"Está claro que existe um amplo consenso entre todas as províncias de que precisamos continuar com a implementação da medida em andamento", acrescentou o primeiro-ministro, depois de consultar os líderes provinciais.

"Continuaremos a discutir com o governo dos EUA sobre os caminhos a seguir". "Nossa prioridade é garantir a segurança dos canadenses, pois continuamos a garantir um fluxo essencial de bens e serviços", completou.

A fronteira internacional entre os Estados Unidos e o Canadá, a maior do mundo, com 8.900 km, foi fechada bilateralmente em 21 de março para qualquer passagem não essencial, em resposta à crise do coronavírus.

Inicialmente ela seria reaberta em abril, mas o fechamento foi prorrogado duas vezes, até pelo menos 21 de junho.

Segundo dados oficiais do Canadá, o fechamento da fronteira causou uma queda drástica no tráfego de 95%, mas o fluxo comercial não foi afetado.