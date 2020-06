Caça militar americano F15 cai no mar do Norte

Um caça F15 do Exército americano, com base no Reino Unido, caiu no mar do Norte na manhã desta segunda-feira durante uma "missão de treinamento de rotina" com um piloto que morreu a bordo - informou o Exército dos Estados Unidos.

Os destroços do avião foram localizados em um primeiro momento pela Guarda Costeira e mais tarde foi encontrado o corpo do piloto.

"O piloto do F-15C Eagle del 48th Fighter Wing foi localizado e sua morte foi confirmada", disseram os militares dos EUA em comunicado.

"O nome do piloto não será publicado até que seus familiares sejam informados", acrescentou.

A aeronave caiu no mar às 09h40 (05h40 de Brasília0, segundo as autoridades americanas.

"No momento do acidente participava em uma missão de treinamento de rotina com um piloto a bordo", afirmou o comunicado, acrescentando que ainda não se sabem as causas do acidente.

A aeronave é um caça F-15C Eagle da base britânica de Lakenheath, em Suffolk, leste da Inglaterra.