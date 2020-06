A máscara de Daniel Wiener não esconde a satisfação de fazer parte do primeiro grupo de turistas autorizado a desembarcar nas ensolaradas Ilhas Baleares nesta segunda-feira, mesmo uma semana antes da reabertura das fronteiras espanholas.

"Sabemos que é um privilégio estar aqui", diz, com uma cerveja na mão, este homem de 46 anos à beira da piscina de seu hotel em Palma, capital de Maiorca.

Esta ilha, a maior deste arquipélago mediterrâneo, é um resort de verão especialmente amado pelos alemães, a ponto de ser conhecida como a décima sétima região da Alemanha.

Em 2019, cerca de 4,5 milhões de alemães a visitaram. Alguns até protestaram contra as autoridades espanholas em abril, quando foram privados de aproveitar suas residências secundárias nas Ilhas Baleares devido ao confinamento e fechamento de fronteiras decretadas por Madri.

A poucos passos do hotel RIU Concordia, onde funcionários mascarados aguardavam seus primeiros visitantes na manhã desta segunda-feira, há vários restaurantes de "Deutsche Küche" (culinária alemã), com garçons que falam esse idioma. Até as instruções de banho na praia estão escritas em alemão.

Juntamente com Daniel Wiener, 180 de seus compatriotas decolaram de Düsseldorf (oeste da Alemanha) ao amanhecer para pousar pouco antes das 11 horas em Palma, como parte de um programa piloto de retomada do turismo acordado entre o governo regional das Baleares e operadores turísticos.

"Estamos muito, muito felizes por estar aqui. Adoramos Maiorca, viemos várias vezes ao ano", diz George Kasbach, que veio de Colônia e é dono de um apartamento na ilha.

Embora a Espanha seja um dos países mais afetados pela pandemia, com mais de 27.000 mortes, este homem afirma se sentir seguro ali.

"Observamos o número de pessoas doentes (de COVID-19) em Maiorca e atualmente há muito poucas", argumenta.

No total, quase 11.000 alemães poderão visitar o arquipélago neste projeto piloto, 1.500 deles antes da abertura das fronteiras espanholas em 21 de junho.

Esse dia também encerrará o processo progressivo de desconfinamento lançado em maio e a liberdade de circulação dentro do país será restaurada para os mesmos espanhóis que, até agora, não podiam se deslocar entre regiões e fecharam destinos turísticos como as Ilhas Canárias ou Baleares.

Em troca do privilégio de viajar para este arquipélago antes de mais ninguém, os turistas alemães deste teste piloto terão que seguir um rigoroso protocolo sanitário: controle de temperatura na aterrissagem e acompanhamento telefônico para verificar se não há sintomas de COVID-19.

"Parece-me que é um plano piloto magnífico para testar" os protocolos que devem ser aplicados nas áreas turísticas quando as fronteiras forem abertas, disse o ministro da Saúde da Espanha, Salvador Illa, nesta segunda-feira.

Segundo destino turístico mundial, depois da França, a Espanha, que manterá o uso obrigatório de máscara por meses, espera convencer os visitantes estrangeiros por meio da segurança sanitária.