PIB do Peru despenca 40% anuais em abril por coronavírus

O PIB do Peru registrou uma queda histórica de 40,49% em relação ao ano anterior em abril, em um contexto de semiparalisia de sua economia devido ao confinamento imposto pela pandemia de coronavírus, informou o governo na segunda-feira.

Com essa queda acentuada, "a produção nacional no período janeiro-abril de 2020 diminuiu 13,10% e, nos últimos doze meses, maio de 2019-abril 2020, -2,63%", indicou o Instituto Nacional de Estatística e Informática (INEI).

A economia peruana, que na última década teve uma das maiores taxas de crescimento da América Latina, já havia se contraído em março, quando caiu 16,26% como resultado da emergência e do confinamento em saúde desde 16 de março.

O INEI apontou que a queda de 40,49% em abril "expressa o desempenho negativo da maioria dos setores produtivos, afetando principalmente comércio, manufatura, construção, mineração e hidrocarbonetos, transporte, acomodação e restaurantes e serviços prestados às empresas".

"A contração da produção nacional se deve aos efeitos da declaração do Estado de Emergência Nacional, que previa o isolamento social obrigatório (quarentena) desde 16 de março de 2020 como resultado do surto da COVID-19, aprovando uma série de restrições destinadas a proteger o país contra a propagação do coronavírus", afirmou o INEI.

O Peru acumula dois meses consecutivos de queda em sua produção.

O país andino completou 127 meses de crescimento contínuo até março, segundo as autoridades.