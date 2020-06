Suprema Corte dos EUA diz que é ilegal demitir funcionário por ser gay ou trans

A Suprema Corte americana concedeu, nesta segunda-feira (15), uma vitória para as minorias sexuais, ao considerar que estão protegidas por mecanismos antidiscriminatórios no trabalho, contrariando a posição do governo de Donald Trump sobre o tema.

"Hoje temos que decidir se um empregador pode demitir alguém apenas porque é homossexual, ou transgênero. A resposta é clara: a lei proíbe", afirma a mais alta instância do Poder Judiciário nos EUA, em sentença decidida por uma maioria de seis de seus nove juízes.

Uma lei federal de 1964 proíbe a discriminação "com base no gênero", mas certos tribunais, bem como a administração do presidente republicano, consideravam que se aplicava apenas à distinção entre homens e mulheres e não minorias sexuais.

Os advogados de trabalhadores gays, lésbicas ou trans, apoiados por muitos legisladores ou executivos democratas e várias grandes empresas como Apple, General Motors ou Walt Disney, pediram ao Tribunal que esclarecesse quem estava protegido por essa regra.

Em 2015, o tribunal superior expandiu o direito ao casamento para pessoas do mesmo sexo, mas os defensores das minorias sexuais temiam que os dois juízes nomeados por Trump tornassem o tribunal mais conservador.

No entanto, foi um deles, Neil Gorsuch, quem redigiu a decisão da maioria, acrescentando sua voz à dos quatro juízes progressistas e ao chefe da corte John Roberts.