UE e Reino Unido falam em 'discussões construtivas' pós-Brexit

O Reino Unido e a União Europeia divulgaram comunicado conjunto nesta segunda-feira, no qual mencionam "discussões construtivas" sobre a relação futura, após o Brexit, mas também dizem que concordaram que "um novo impulso era necessário" para se chegar a um acordo.



A nota cita que o premiê britânico, Boris Johnson, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli realizaram nesta segunda videoconferência para falar sobre esse tema, com o objetivo de avançar nas negociações sobre a relação futura.



A UE tomou nota da decisão de Londres de não pedir nenhuma extensão no período de transição, que termina em 31 de dezembro de 2020.



Agora, as partes dizem que pretendem intensificar o diálogo em julho para criar condições mais propícias à conclusão do acordo, que possa ser ratificado antes do fim deste ano.