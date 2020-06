Suprema Corte dos EUA diz que é ilegal demitir funcionário por ser gay ou trans

A Suprema Corte americana concedeu, nesta segunda-feira (15), uma vitória para as minorias sexuais, ao considerar que estão protegidas por mecanismos antidiscriminatórios no trabalho, contrariando a posição do governo de Donald Trump sobre o tema.

"Hoje temos que decidir se um empregador pode demitir alguém apenas porque é homossexual, ou transgênero. A resposta é clara: a lei proíbe", afirma a mais alta instância do Poder Judiciário nos EUA, em sentença decidida por uma maioria de seis de seus nove juízes.