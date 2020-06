ONU adverte que 51.000 crianças estão em risco no Oriente Médio e norte da África

A ONU advertiu nesta segunda-feira que 51.000 menores de cinco anos estão em risco de morte no Oriente Médio e no norte da África este ano, caso os serviços de saúde essenciais continuem prejudicados com a pandemia do novo coronavírus.

"Os sistemas de saúde sofrem uma pressão sem precedentes por causa da pandemia de COVID-19 e, embora não existam muitos casos de coronavírus entre crianças na região, é evidente que o vírus afeta diretamente sua saúde", destacam a Organização das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) em um comunicado conjunto.

Se a perturbação dos serviços essenciais de saúde e nutrição continuar, "mais de 51.000 crianças com menos de cinco anos podem morrer na região até o fim de 2020", adverte o texto.

Esta "perspectiva sombria" é provocada, em particular, ao fato de que "muitos profissionais de saúde da linha de frente tiveram que desviar seus esforços para responder à epidemia de COVID-19".

Além disso, "as restrições de deslocamentos e os obstáculos econômicos impedem ainda mais o acesso das pessoas ao atendimento médico", afirma o texto.

O Unicef e a OMS pedem uma "retomada completa e em total segurança das campanhas de vacinação e dos serviços de nutrição, com medidas de prevenção estritas contra o vírus.