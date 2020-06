Dezenas de soldados mortos ou desaparecidos após ataque jihadista no Mali

Dezenas de soldados morreram ou estão desaparecidos após um ataque atribuído a grupos jihadistas no centro do Mali, em uma área assolada pela guerra, informaram fontes militares nesta segunda-feira.

Um comboio militar composto por uma dúzia de veículos foi atacado no domingo perto da cidade de Bouka Weré, a cerca de cem quilômetros da fronteira com a Mauritânia, disse um oficial militar que quis permanecer anônimo.

Uma parte dos veículos conseguiu escapar do ataque, mas dos 64 soldados que estavam no local, apenas cerca de vinte foram localizados, disseram as mesmas fontes.

"As buscas continuam", disseram.

Ataques de grupos jihadistas no Mali e em países vizinhos mataram centenas de soldados nos últimos meses.