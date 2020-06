UE está pronta para aprofundar conversas sobre acordo comercial com Reino Unido

A União Europeia (UE) está pronta para intensificar as conversas sobre um acordo comercial com o Reino Unido, afirmou nesta segunda-feira (15) a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. "Vamos injetar ímpeto novo nas negociações", acrescentou Von der Leyen, em sua conta oficial no Twitter. Nas próximas horas, Von der Leyen, assim como o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, farão uma videoconferência com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, para discutir o assunto.